Как выбрать телевизор: практическое руководство?

Благодаря постоянному совершенствованию своих технологий Samsung на протяжении 15 лет подряд занимает позицию глобального лидера в производстве телевизоров. В прошедшем году компания выпустила ряд ТВ-устройств премиум-класса, упор был сделан на серию QLED 4К/8К. Данная линейка позволяет пользователям получать максимальное удовольствие от просмотра фильмов, полностью погружаться в игровой мир или даже виртуально побывать в фитнес-зале.

Людям сегодня важны качество и достоверность передачи цвета и звука, скорость обработки данных, количество сопутствующих функций и даже то, что происходит на экране телевизора, когда он выключен.

Выбор телевизоров на современном рынке просто огромен. Торговые площадки предлагают всевозможные модели, приобрести которые можно в один клик, однако это и создает проблему: как не потеряться в существующем многообразии и выбрать то, что нужно именно вам?

Эран Гонен, управляющий отделением телевизионных и аудиоустройств компании Samsung в Израиле, советует при выборе телевизора учитывать три основных фактора:

Цели. Для начала стоит определиться с целью – для чего вам нужен телевизор. Для просмотра фильмов? Спортивных передач? Или, может быть, вам важны его игровые параметры? Окружающая обстановка. В какую именно комнату вам нужен телевизор? Какова степень освещенности в этом помещении? В зависимости от выбранных критериев стоит определиться с размером экрана и светочувствительностью. Бюджет. В данном случае размер не всегда имеет значение. Важно сопоставить его с остальными требованиями и, исходя из этого, грамотно сэкономить.

Что же предлагает пользователям Samsung?

Серия Crystal UHD 4K стала первой, представленной компанией Samsung в Израиле в прошедшем году. Новейшие технологии, использованные при разработке моделей этой линейки, позволяют погрузиться в достоверную картинку с миллионом цветовых оттенков. Динамичный кристально-чистый свет способен обеспечить максимальную реалистичность и полное погружение в изображение.

На ступеньку выше находится серия QLED 4K, в которой используется технология Quantum Dot – своего рода слой на дисплее, обеспечивающий наилучшее качество изображения. С помощью 100% чистого цветового объема, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, широкий угол обзора позволяет видеть яркие цвета под любым углом с меньшим искажением цвета. Мощный процессор 4K c функциями ИИ апскейлинга, оптимизирует звук и качество просматриваемого контента, то есть изображение любого размера будет улучшено до качества 4К.

Вишенка на торте – это модель QLED 8K с разрешением более 33 миллиона пикселей и изображением фантастической четкости, в 4 раза превышающим разрешение 4К ТВ. Высочайшее качество 8К телевизора Neo QLED обеспечивается с помощью мощного процессора Neo Quantum Dot также с поддержкой технологии искусственного интеллекта и масштабированием изображения с разрешения 4К уже до 8К!

Добавить эстетики в привычный интерьер помогут телевизоры QLED Lifestyle. Главная идея моделей The Sero, The Frame и The Serif заключается в том, что телевизор интегрируется в нашу жизнь, даже когда он выключен. Он служит фоном или же наоборот ярким акцентом, или даже полноценным художественным декором в вашем доме. В Samsung доступен огромный выбор интерьерных ТВ, которые могут служить полноценной диджитал-картиной, со стильными сменными рамками или элегантными подставками. Экран The Sero может поворачиваться из альбомной ориентации в портретную, поэтому он идеально подходит для любителей просмотра контента со смартфона.

На что стоит обращать внимание при покупке телевизора

Возвращаясь к вопросу о выборе телевизора, Эран Гонен отмечает, что существует множество моделей, рассчитанных на разные бюджеты и потребности. Если вы планируете проводить свободное время за игрой в X-Box или Sony PlayStation – оптимальным выбором будет серия QLED Q70T (65 дюймов и выше). Специальная панель настроек для геймеров Game Bar, минимальная задержка ввода 5.4 мс при 4К 120 Гц, усовершенствованные модели поддерживают недавно выпущенный стандарт HDMI 2.1, который обеспечивает сверхвысокую скорость. Если же в вашей квартире слишком яркое освещение и вы боитесь бликов и отсветов, стоит попробовать модель Q950T. Это флагман линейки QLED, отличающийся революционным дизайном: толщина корпуса телевизора равна 15 миллиметрам по всему экрану, а соотношение размера экрана к корпусу составляет почти 99%.

Чем QLED отличается от OLED? Все дело в разных технологиях получения цвета. В QLED ТВ используются квантовые точки – твердые неорганические шарики наноразмера, излучающие яркий свет разных цветов и обеспечивающие превосходную яркость и цветопередачу. А в OLED ТВ используются самосветящиеся органические материалы, которые сохраняют остаточное изображение на экране и приводят к нежелательному эффекту выгорания пикселей.

Но не стоит забывать, что сейчас телевизор – это не только изображение, но и звук. С технологией Object Tracking Sound звук перемещается по экрану, следуя за объектом в каждой сцене. А встроенные дополнительные динамики создают по-настоящему иммерсивное трехмерное звучание, погружая вас в эпицентр событий.

Технология Q-Symphony в сочетании в двумя верхними динамиками QLED телевизора, фронтальные, боковые и верхние динамики саундбара формируют вокруг устройства поле полноценного объемного звука. Это позволяет зрителю ощутить эффект полного погружения в происходящее на экране, который он никогда не испытывал раньше.

Новая система единого невидимого подключения, крепящаяся к стене одним незаметным кабелем, позволяет забыть о проблеме спутанных проводов. А благодаря специальному креплению телевизор легко повесить на стене без зазоров.

Важной функцией, уже включенной в Crystal 4K, является панель управления, используемая всеми устройствами, подключенными к телевизору. Подключение и синхронизация со смартфоном, включая базовые модели, происходит мгновенно и в одно касание.

Эран Гонен заключает: «Существует море различных функций, облегчающих нам жизнь, но в конечном итоге все сводится к трем вопросам: что, где и за сколько».