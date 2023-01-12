Седые волосы могут быть вызваны недостатком этих пяти питательных веществ

С возрастом наши волосы седеют. Однако, если это начинается, когда вы молоды, могут быть задействованы различные факторы здоровья и образа жизни, включая дефицит определенных питательных веществ.
Чтобы выяснить, какие питательные вещества могут помочь увеличить рост волос и предотвратить поседение и истончение волос, Health Shots поговорили с доктором Апарной Сантаной, известным дерматологом из больницы Шри, Мумбаи.
5 питательных веществ для предотвращения поседения и истончения волос
1. Белок
Волосы почти полностью состоят из белка, а кожа головы нуждается в белке для продолжения работы и для правильного метаболизма волос. Вегетарианцы, в частности, должны потреблять достаточно белка, чтобы удовлетворить свои потребности в аминокислотах. Нам требуется один грамм белка на килограмм массы тела каждый день, будь то в нашем рационе или в качестве добавки. Проще говоря, белок является строительным материалом для волос, и его недостаток может вызвать множество проблем, включая поседение волос.
- Вегетарианцы: чечевица, горох, киноа.
- Невегетарианцы: яйца, рыба.
2. Омега-3 жирные кислоты
Это незаменимые жирные кислоты, которые необходимы для функционирования тела, волос и кожи головы, но не вырабатываются организмом, поэтому их необходимо получать из продуктов питания.
Продукты, содержащие омега-3
- Невегетарианцы: жирная рыба, такая как лосось или криль.
- Вегетарианцы: семена льна, семена чиа, грецкие орехи, соя.
3. Витамин Д
Помимо того, что ваши кости остаются здоровыми и сильными, витамин D играет еще одну роль — стимулирует новые и старые волосяные фолликулы. Когда в организме недостаточно витамина D, волосы могут стать седыми или белыми.
Продукты, содержащие витамин D
- Невегетарианцы: яйца и рыба.
- Вегетарианцы: натуральных источников нет, но есть обогащенное молоко и сухие завтраки.
4. Железо и медь
Выпадение и поседение волос являются одним из симптомов дефицита железа, потому что недостаток железа в организме нарушает кровоснабжение волосяных фолликулов.
Продукты, содержащие железо и медь
- Невегетарианцы: яйца, моллюски.
- Вегетарианцы: темная листовая зелень, темный шоколад.
5. Комплекс витаминов группы В
Витамины являются важными питательными веществами для ускорения роста волос и предотвращения любых проблем с волосами.
- Невегетарианцы: яйца, печень, мясо.
- Вегетарианцы: орехи, листовые овощи, пищевые дрожжи.
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