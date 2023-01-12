Седые волосы могут быть вызваны недостатком этих пяти питательных веществ

Ешьте эти продукты, чтобы обеспечить постоянный приток всех питательных веществ, в которых нуждаются ваши волосы.

С возрастом наши волосы седеют. Однако, если это начинается, когда вы молоды, могут быть задействованы различные факторы здоровья и образа жизни, включая дефицит определенных питательных веществ.

Чтобы выяснить, какие питательные вещества могут помочь увеличить рост волос и предотвратить поседение и истончение волос, Health Shots поговорили с доктором Апарной Сантаной, известным дерматологом из больницы Шри, Мумбаи.

5 питательных веществ для предотвращения поседения и истончения волос

1. Белок

Волосы почти полностью состоят из белка, а кожа головы нуждается в белке для продолжения работы и для правильного метаболизма волос. Вегетарианцы, в частности, должны потреблять достаточно белка, чтобы удовлетворить свои потребности в аминокислотах. Нам требуется один грамм белка на килограмм массы тела каждый день, будь то в нашем рационе или в качестве добавки. Проще говоря, белок является строительным материалом для волос, и его недостаток может вызвать множество проблем, включая поседение волос.

Вегетарианцы: чечевица, горох, киноа.

Невегетарианцы: яйца, рыба.

2. Омега-3 жирные кислоты

Это незаменимые жирные кислоты, которые необходимы для функционирования тела, волос и кожи головы, но не вырабатываются организмом, поэтому их необходимо получать из продуктов питания.

Продукты, содержащие омега-3

Невегетарианцы: жирная рыба, такая как лосось или криль.

Вегетарианцы: семена льна, семена чиа, грецкие орехи, соя.

3. Витамин Д

Помимо того, что ваши кости остаются здоровыми и сильными, витамин D играет еще одну роль — стимулирует новые и старые волосяные фолликулы. Когда в организме недостаточно витамина D, волосы могут стать седыми или белыми.

Продукты, содержащие витамин D

Невегетарианцы: яйца и рыба.

Вегетарианцы: натуральных источников нет, но есть обогащенное молоко и сухие завтраки.

4. Железо и медь

Выпадение и поседение волос являются одним из симптомов дефицита железа, потому что недостаток железа в организме нарушает кровоснабжение волосяных фолликулов.

Продукты, содержащие железо и медь

Невегетарианцы: яйца, моллюски.

Вегетарианцы: темная листовая зелень, темный шоколад.

5. Комплекс витаминов группы В

Витамины являются важными питательными веществами для ускорения роста волос и предотвращения любых проблем с волосами.

Невегетарианцы: яйца, печень, мясо.

Вегетарианцы: орехи, листовые овощи, пищевые дрожжи.

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