«Карлибах – жив!»

Одним из наиболее влиятельных и известных людей в еврейском мире второй половины ХХ века был рав Шломо Карлибах. Очень часто его называли «танцующий раввин», «поющий раввин» или даже «рав-хиппи», в общем персона очень музыкальная и значимая. Считалось, что как раввин он наделял свои песни сакральным и «высоким» значением, способным найти отклик в душе у каждого. Его имя стало нарицательным, многие люди считают его отцом современной еврейской песни, в том числе, благодаря десяткам музыкальных альбомов, которые он выпустил. Рав Шломо Карлибах выступал на одной сцене с Бобом Диланом, Джони Митчелл и Питом Сигером на миротворческих концертах шестидесятых годов.

Его мелодии строили мосты между людьми вне зависимости от их позиции и мировоззрения. Можно сказать, что рав Шломо Карлибах нёс благую весть,был послом любви и радости, способнымдостучаться до сердца каждого.

Рав Карлибах также являлся великом мудрецом Торы, а его историями и рассказами мог заслушаться каждый. Он взял на вооружение изначальные идеи хасидизма, призыв служить богу и смог затронуть сердце каждого еврея с помощью идей радости. Эти его способности породили новую волну интереса к иудаизму у молодых людей, которым, казалось бы, религия уже неинтересна.

Поначалу р. Шломо Карлебах играл только на пианино, но такая музыка была сложной и мотив не запоминался, поэтому он перешел на гитару и успех не заставил себя ждать. В 1959 году он выпустилсвой первый альбом — «Душа моя принадлежит тебе», который очень быстро стал чрезвычайно популярным (в первую же неделю было продано 5000 экземпляров) и произвел революцию в еврейской музыке. «Первый диск был принят с воодушевлением, как в мире еврейской музыки, так и в нееврейском мире, — вспоминает Велвл Пастернак, наиболее значимый исследователь современной еврейской музыки в США. — В отличие от характерных прежде для американской еврейской музыки восточно-европейских мотивов, с которымиеврейская молодежь не могла себя ассоциировать, первый диск рава Шломо носил отпечаток стиляфолк, народной американской музыки. Его гениальность состояла в том, что даже простой человек на улице мог понять его музыку и запомнить ее».

Широта и оригинальность личности рава Шломо Карлибаха не раз находила отражение в искусстве. Ему посвящены фильм «Никогда не знаешь» (реж. Боаз Шахак) и бродвейский спектакль «Доктор душ». А в 2010 году в театре «Идишпиль» поставилимузыкальный спектакль «Карлибах жив» о главной миссии рава Шломо – сближать сердца и объединять людей — и том, как песня, рассказ и музыка помогалиему в этом. Постановка, наполненная эмоциями и душевной теплотой, показывает историюудивительной жизни, которая сегодня как никогда нужна нашему разобщенному и нездоровому миру. Как и послание рабби Карлибаха: искупление придет лишь в том случае, если все мы будем едины.

Стихи и рассказы: рав Шломо Карлибах, режиссер Морди Гершон, музыкальный руководитель: Давид Кривошей, в ролях: Андрей Кашкер, Исраэль Трайстман, Йонатан Розен и Эяль Шерф.

Представление идет на идише и иврите с субтитрами на русском языке. Ознакомиться с расписаниемспектаклей и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»:

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