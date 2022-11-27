Кейко Мацуи: «Когда я играю или сочиняю музыку, я чувствую, что общаюсь со Вселенной»

Кейко Мацуи впервые начала играть на фортепиано в 5 лет – именно тогда, в первом июне после пятого дня рождения девочки, мама привела ее к учительнице музыки: в Японии существует примета, что это время является судьбоносным для ребенка. Если выбрать сыну или дочери занятие в пять лет, оно станет делом всей его жизни. Так оно и случилось – кроме того, как вспоминает Кейко, первый урок фортепиано привел ее в неописуемый восторг. А ее американский дебют состоялся в 1987 году с записью альбома «A Drop of Water», посвященного катастрофе шаттла «Челленджер». С той поры она записала более 35-ти альбомов, в которых легкость сочетается с подлинной красотой и изысканностью мелодий. Особенно примечательны ее концерты для фортепиано в четыре руки с джазовым пианистом и композитором Бобом Джеймсом, а также записи с иконамижанра – Майлзом Дэвисом, Стиви Уандером и Хью Масекелой.

«Я хочу, чтобы моя музыка была проводником мира, добра, любви и света», – делится своими мыслями миниатюрная пианистка, участвующая в гуманитарных проектах Организации Объединенных Наций и благотворительных фондов по всему миру.

Кейко давно уже удалось завоевать сердца миллионов слушателей и подняться на вершину престижных джазовых чартов. Процесс создания музыки она сравнивает с молитвой: Кейко может просидеть за роялем весь день в ожидании той самой ноты, с которой и начнется ее новый шедевр. «Кейко Мацуи привносит духовность во все свои неординарные творческие проекты», – писала о ней The LosAngeles Times.

Альбомы Кейко неизменно становятся фаворитами Billboard– начиная с «Sapphire», «Dream Walk и «Deep Blue» и заканчивая недавним альбомом «Echo». А поскольку в ее уникальной музыкальной формуле (если бы джаз можно было свести к формуле, что, разумеется, невозможно) искусно сочетаются азиатские и западные влияния, Мацуи давно уже стала номером один в табели о рангах Billboard в области современного джаза и неоднократным лауреатом премии Oasis в номинации «Лучшая женщина-исполнительница smooth-джаза года» (хотя к чему джазу гендерные признаки?).

Она родилась в 1963 году и выросла в Токио, где начала заниматься игрой на фортепиано, как уже упоминалось, в возрасте пяти лет. Через несколько лет Кейко, которая тогда носила фамилию Дои, была зачислена в Yamaha MusicFoundation. В школьные годы Кейко Дои развилаэклектичный музыкальный вкус, слушая Стиви Уандера и Чика Кориа, Рахманинова и Сибелиуса, саундтреки к фильмам Мориса Жарра и Нино Рота. Музыку началасочинять в средней школе, позже окончила Японский женский университет Нихон Дзёсидайгаку (Nihon Joshidaigaku) по специальности «детская культура». Будучи лучшей ученицей, в возрасте 17 лет получила предложение от Yamaha Music Foundation сделать первую студийную запись. В том же году она сочинила «Хёрю» (Hyoryu), свой первый крупный саундтрек к кинофильму. А несколько лет спустя написала музыку для японского мультсериала о самураях под названием Hidamari no Ki («Дерево на солнце»). Название манги является метафорой сёгуната Токугава, который сравнивают со старым камфорным деревом, которое наслаждалось солнечным светом и укрывалось от ветров в течение 300 лет. Мультсериал получил премию Shogakukan Manga Award в 1984 году – хочется думать, что музыка сыграла не последнюю роль.

В 1982 году Кейко Дои сформировала джазовую группуCosmos, с которой записала четыре альбома. В этот период она познакомилась с талантливым исполнителем на сякухати (продольной бамбуковой флейте) Кадзу Мацуи, которому суждено было стать ее мужем, партнером по гастролям и продюсером. Медовый месяц они провели вСША, записывая первый сольный альбом Кейко – «A Dropof Water». Альбом, спродюсированный Кадзу Мацуи, был выпущен в США на лейбле Passport Records в 1987 году. Вместе с обоими Мацуи в записи альбома участвовали гитаристы Грант Гейссман и Роббен Форд, саксофонист Брэндон Филдс, басист Натан Ист и вокалист Карл Андерсон. Звучание сякухати добавило европейскому темперированному строю фортепиано восточных красок, или, если процитировать саму пианистку, «восточной духовности». После выхода альбома журнал Billboardпризнал Кейко одной из самых многообещающих клавишников 1980-х.

С той поры она записала несметное множество альбомов, которые вошли в десятку лучших в современном джазе, а многие неизменно становились хитом номер один в чартах. Особенно хотелось бы отметить вышедший в 2011 году «Altair & Vega», вызывающий мгновенные ассоциации с Танабата – традиционным японским праздником влюбленных, который часто называют «фестивалем звезд». Согласно легенде, дочь небесного царя, ткачиха Вегаполюбила скромного пастуха по имени Альтаир. Отец девушки разлучил влюбленных Великой небесной рекой, известной нам как Млечный путь. Встречаться им разрешено только раз в году, в седьмую ночь седьмого лунного месяца. Именно тогда Кейко Мацуи сыграла в четыре руки с патриархом smooth-джаза Бобом Джеймсом, и на свет родился абсолютно космический альбом, романтичный и светлый, с цитатами из Баха и Гайдна.

Кейко Мацуи не раз побеждала в номинации «Артист года», чему, помимо музыкальной одаренности, способствовала ее социальная активность. Так, драматический альбом «The Ring» (2002) стал ее ответом на трагедию 11 сентября 2001 года. «Я хотела донести послание мира, сострадания и человечности до слушателей всей земли», – сказала тогда Мацуи.

Кейко постоянно принимает участие в благотворительныхпроектах. Среди них – поиск лекарства от рака груди иподдержка пациентов, нуждающихся в донорах костного мозга, особенно среди азиатских, афроамериканских и латиноамериканских общин. С этой целью она совершала благотворительные концертные турне и жертвовала доходыот них различным фондам. В 1999 году она выступила со всемирно известными фигуристами – Кристи Ямагучи, Екатериной Гордеевой, Катариной Витт и Тарой Липинскина концерте «Золотой момент», организованном фондом Сьюзен Г. Комен, чья деятельность посвящена борьбе с раком молочной железы. Ее компакт-диск «Wildflower» был вдохновлен выступлениями в Южной Африке и заботой о детях, осиротевших или брошенных в результате распространения СПИДа. Доходы от ее мирового турне 2004 года были переданы в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в Африке.

Сегодня в музыке Кейко Мацуи сочетается множество стилей: джаз, рок, классика и нью-эйдж. Но по сути, это все тот же smooth jazz, крайне приятный слуху. Поклонники называют ее музыку «нежным джазом», склонным к медитации: порой вам даже кажется, что под эту музыку можно впасть в транс. Ее концерты очень интересно посещать, поскольку Кейко сопровождает свои выступленияочаровательным подшучиванием, в том числе рассказами о японской мифологии и о том, как она помогает охранятьприроду. Многие слушатели признаются, что во время звучания ее композиций забывают о своих заботах.

«Когда я играю или сочиняю музыку, я чувствую, что общаюсь со Вселенной, – доверительно сообщает Кейко Мацуи. – Порой мне кажется, что я могла бы писать духовную музыку. В этом есть нечто мистическое: ячувствую особую связь с Луной. Я чувствую, что, возможно, когда-то раньше жила на Луне. В каком-то особом измерении. Никогда не забуду свой концерт, который я давала в ночь полнолуния в один из октябрьских вечеров в1200-летнем святилище Ицукусима в Хиросиме. Мне казалось, что вместе с островом я плыву по воде прямо в ночное небо».

Ее плодотворная карьера включает в себя выступления на лучших площадках, таких как легендарный джаз-клуб BlueNote в Нью-Йорке и Токио. Не так давно она представила там свой последний альбом «Echo» – очаровательный звуковой гобелен, попытку запечатлеть все вибрации звука. Критики называют этот альбом самой вдохновеннойработой Кейко. В записи его приняли участие сплошные знаменитости, включая басиста Маркуса Миллера, саксофониста Кирка Валума, вокалистку Гретхен Парлато, гитариста Роббена Форда и басиста Кайла Иствуда (сына Клинта Иствуда, между прочим). В звездный состав также вошли молодые музыканты: барабанщик Винни Колайута, басист Джимми Джонсон, гитарист Пол Джексон-младший и перкуссионист Луис Конте. «Когда я сочиняла песни для Echo, – вспоминает Кейко Мацуи, – я думала о том, как важно напомнить миру о необходимости уважать все живое».

Имя Кейко в переводе с японского означает «счастливый, праздничный ребенок». Она действительно несет в себе долю светлой, безмятежной радости и готова делиться ею со своими слушателями. «Мое единственное желание, – говорит она, – писать песни, которые создают ощущение единства. Музыка является отражением моих мыслей и чувств, ею я прокладываю свой путь к счастью и действительно понимаю, что значит быть счастливой».

Пусть музыка Кейко Мацуи приведет вас к вашему счастью.

Сольные концерты Кейко Мацуи пройдут:

30 января 2023 года в «Аудиториуме» Хайфы и

31 января 2023 года в «Бейт ха-Хаяль», в Тель-Авиве.



Заказ билетов здесь: https://cursor.kassa.co.il/announce/73410