Когда сладость не в радость

Ханука – праздник света. Праздник чуда. Праздник суфганиёт – ханукальных пончиков. Иными словами, праздник жира и сахара. Очень вкусных – с вареньем, сгущенкой, шоколадом, разными кремами в окружении воздушного дрожжевого теста, посыпанных сахарной пудрой и политых глазурью. Да и вообще, любой еврейский праздник – это о том, как нас хотели убить, не смогли, и в честь этого мы устраиваем пир на весь мир. Так, чтобы столы ломились от яств. Чтобы вкусно и сладко. Но, к сожалению, не всем сладость бывает в радость.

Чума 20 века, а теперь уже и 21-го – сахарный диабет, портит жизнь миллионам людей во всем мире, и наша страна не стала исключением. Как вести себя людям, страдающим от этого заболевания, во время праздника, что можно есть и сколько? Об этом нам расскажет доктор Даниэль Цалихин, специалист по семейной медицине, главный диабетолог Южного округа больничной кассы «Клалит».

— На дворе Ханука. А значит на наших столах – всевозможные виды суфганиет и других сладостей, но получать от них удовольствие могут, к сожалению, далеко не все. Есть люди, которым сладкое категорически нельзя, – это больные сахарным диабетом. Какие рекомендации вы можете им дать?

— На самом деле тут все просто: больным сахарным диабетом ни в коем случае, категорически нельзя есть суфганиет. Только в одном пончике больше 1 000 калорий, а количество сахара – 5–6 столовых ложек. Так что, как видите, они никак не подходят для больных сахарным диабетом. Если уж очень хочется, то можно съесть одну самую маленькую суфганию без варенья или других сладких наполнителей.

— А что тогда им можно есть, пока все вокруг поглощают вкусные и сладкие ханукальные пончики, латкес?

— У каждого пациента с диабетом есть собственная индивидуальная программа питания, свой подход. Для того, чтобы ее составить, существует врач-диетолог. Нельзя сказать, что всем людям мы рекомендуем одно и тоже. Однако все сладкие и калорийные ханукальные лакомства, мягко говоря, не лучшая диета для больного диабетом.

— Сколько сейчас в Израиле таких больных?

— Очень много. Число страдающих сахарным диабетом в стране превышает 650 тыс. человек.

— Моя бабушка тоже болела сахарным диабетом и утверждала, что он возникает от стрессов и переживаний. Так ли это? Что по этому поводу говорит современная наука?

— Есть разные причины. В ряде случаев возникновение диабета можно объяснить, в числе прочего, и тяжелым стрессом. Это бывает. Основные факторы, которые влияют на развитие диабета второго типа – это генетика и нарушение здорового образа жизни, т.е. неправильное питание, ожирение, высокий уровень холестерина и отсутствие физических нагрузок.

— А может ли диабет возникнуть от того, что человек ест много сладкого?

— Если поджелудочная железа функционирует нормально, организм может справиться с достаточно большим количеством сахара, потребляемого с пищей. Но если работа железы уже нарушена, в частности из-за стрессов или общего неправильного образа жизни и нездорового питания, или у человека есть генетическая предрасположенность, если нарушено всасывание инсулина из-за развившейся резистентности к нему, это может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

— Как человек может заподозрить у себя диабет и проверить, так ли это?

— Простой анализ крови с проверкой уровня сахара мы рекомендуем делать каждому, даже молодым людям с 20 лет. Его стоит регулярно сдавать всем, даже без всяких признаков или подозрений. Потому что классические симптомы диабета, такие как повышенное выделение мочи, постоянная жажда, непрерывное желание есть наряду с похудением, встречаются достаточно редко и говорят, что у человека уже наступил инсулиновый голод. Количество инсулина в его крови резко снизилось и не поспевает за потребностями организма для утилизации сахара, который человек получает с пищей. До того момента он может ничего не чувствовать, поэтому диабет второго типа чаще всего находят на рутинных проверках.

— Какие методы лечения диабета существуют сегодня? Есть мнение, что если человеку назначили уколы инсулина, то его дело плохо, болезнь уже в очень тяжелой форме, и развязка недалека. Трагическая развязка. Так ли это?

— Это не так. Иногда инсулин могут назначить на ранней стадии, когда у человека резко упал уровень инсулина – от стресса, инфекции, другой болезни. Его выписывают на короткий срок – 3 месяца, чтобы снова «завести» нашу «фабрику инсулина» в организме, подобно тому как мы заводим двигатель машины с севшим аккумулятором с помощью внешнего источника. И дальше двигатель работает нормально. Так же и наша поджелудочная железа. В принципе, лечение инсулином используется на разных стадиях заболевания. Все это совершенно индивидуально и требует грамотного подхода врача. Правильное назначение инсулина – это своего рода искусство.

Стоит, также сказать, что и сам инсулин никак не вредит организму, ибо современные препараты, сделанные методом генной инженерии, предельно схожи с нашим естественным инсулином. Они действуют на организм и воспринимаются им так же, как инсулин, который вырабатывает наша поджелудочная железа. Они вызывают меньшее повышение веса и меньшую гипогликемию, чем инсулины предыдущих поколений.

— Я опять расскажу о своей бабушке: сколько я себя помню, она каждый день делала себе уколы инсулина в живот. А когда я вырос, то стал делать ей уколы в плечо. А потом, когда в СССР пропал инсулин пролонгированного действия, инъекции приходилось делать дважды в день. А как часто надо колоть инсулин сейчас?

— Большинство препаратов, используемых сегодня, действуют от 18 до 24 часов. Иногда дольше. Но в принципе базальные инсулины, как правило, рассчитаны на то, чтобы одного укола хватало на сутки. И мы стараемся по возможности не назначать инъекции инсулина чаще одного раза в день.

— А что будет, если диабет не лечить? Какие осложнения грозят больному?

— В таком случае осложнения могут быть фатальными. У пациента может развиться инфаркт, инсульт, заболевания сосудов ног, вплоть до диабетической гангрены. Человек может лишиться ноги. Могут наступить поражения глаз вплоть до полной слепоты. Страдают также и почки, вплоть до полного отказа и назначения диализа.

— И как быстро могут возникнуть осложнения?

— Без лечения первые осложнения могут развиться уже через 5 лет. Но как правило, через 10 лет после начала заболевания мы уже обследуем больного на наличие у него осложнений на глаза и почки.

— Я знаю, что сегодня больные уже сами могут делать себе проверки уровня сахара, без необходимости сдавать анализы в лаборатории. А какие именно проверки делают себе больные, как часто и что делать с результатами?

— Одна из основ современного лечения диабета – это мониторинг уровня сахара в крови самим пациентом. С помощью простых глюкометров человек сам легко замеряет уровень сахара в крови – по утрам или через 2 часа после еды, или вечером. Есть глюкометры, которые делают замеры без необходимости прокалывать кожу – их наклеивают на плечо и считывают показание с помощью специального прибора или даже смартфона. Есть даже такие приборы, которые имплантируются больному для постоянного мониторинга. Они посылают сигналы на специальную инсулиновую помпу, которая при необходимости немедленно вводит в кровь человека инсулин.

— И в конце давайте еще раз напомним читателям о профилактике сахарного диабета.

— Есть методы профилактики, эффективность которых доказана многочисленными исследованиями. Самое главное в них – изменение стиля жизни: бросить курить, следить за артериальным давлением, за весом, как можно меньше употреблять углеводы и жирную пищу, меньше есть сладости и пить сладкие напитки, включая соки. Стараться заниматься спортом хотя бы 30 минут в день. И конечно, необходимо регулярно сдавать анализы на уровень сахара в крови.

Беседовал Алексей С. Железнов