Легенда израильской кулинарии Раз Рахав на фестивале в Эйлате

Всего за семь лет шеф-повар Раз Рахав стал одним из самых популярных людей в кулинарном мире.

Ему лишь 31 год, а за ним уже стоит целая индустрия. Знаменитый ресторан Рахава OCD получил признание за рубежом, винный бар «Тирце» учит людей терпению и вежливости и отменяет само понятие чаевых, а создатели телепередачи «Игры шеф-поваров» пригласили его в судейскую коллегию.

Кто же такой Раз Рахав? Вот что он рассказал о себе корреспонденту «Исраэль а-Йом» Иле Альперт.

«Мне не нравится еда, которую я готовил в начале своей карьеры, — говорит Рахав. — Для меня как шеф-повара было важно сочетание традиции, вкуса и вида блюда. Сегодня то, как выглядит еда, для меня на последнем месте. Я твердо верю, что блюдо, не воспринимаемое при слепой дегустации, недостаточно хорошо. А когда вы сумели создать по-настоящему вкусное блюдо, тогда уже можно сделать его и красивым».

Три раза в год Раз полностью меняет меню своего ресторана, всегда проверяет, нет ли у посетителей аллергии, как они относятся к чесноку или кинзе. Потому что главное для него – клиент, которому должно быть вкусно и комфортно. Блюда в его ресторане и новом винном баре не похожи ни на что, и специалистам порой трудно понять, откуда берет начало его поварское искусство. Рахава осыпают похвалами и вручают награды. В феврале прошлого года его ресторан OCD занял третье место в списке Best 50 – ресторанном рейтинге британского журнала Restaurant и San Pellegrino. Рахав говорит, что победа — это приятно, это захватывает его на несколько дней, может быть, на неделю, но на самом деле это неинтересно, и что причина, по которой он является самым титулованным израильским шеф-поваром, заключается в том, что он работает в то время, когда в нашу страну пришли международные ресторанные гиды.

Настоящие гурманы не могут упустить возможность отведать его блюда, поэтому не удивительно, что Раз Рахав является желанным гостем любого кулинарного фестиваля.

В выходные 9–11 марта в Эйлате состоится первый кулинарный Yum Festival, который пройдет в нескольких гостиницах сети Isrotel. Гости фестиваля, выбравшие гостиницу Royal Beach Hotel Eilat, смогут насладиться особым меню от Раза Рахава. Гурманов ждет немало сюрпризов, среди которых варенье из оливкового масла, блинчики катаеф с капустой, карпаччо из кольраби с сельдереем, желтком и миндалем, сашими с перцем шипка, антрекот, десерт на основе шоколада, орехов пекан и роз и многое другое.

Подробности о фестивале и заказ номеров на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/culinary_yum или по телефону *5585

В преддверии фестиваля шеф-повар Раз Рахав поделился с читателями одним из своих особенных рецептов.

Ча-шу из ягненка с саке, тыквой и розмарином (из расчета на 6 человек)

Вам понадобится:

1,2 кг пашины ягненка,

кулинарная нить,

2 кг крупной соли,

атлантическая соль,

черный перец,

4 веточки розмарина,

4 зубчика чеснока,

4 очищенных половинки лука-шалот.

-4 стебля зеленого лука, крупно нарезанных,

1/3 стакана соевого соуса,

1 стакан саке,

1 стакан мирина (сладкое рисовое вино),

¾ стакана коричневого сахара,

400 г тыквы, нарезанной кубиками среднего размера.

Приготовление: пашину очистить от лишнего наружного жира, просушить, засыпать 2 кг крупной соли и оставить на 2 часа. Затем смыть соль и хорошо обсушить. Духовку включить на разогрев до 140 градусов и одновременно разогреть чугунную сковороду. Затем на доске свернуть кусок пашины в рулет по ширине и туго обвязать кулинарной нитью. Обжарить мясо на сковороде со всех сторон до золотистого цвета. Все остальные ингредиенты поместить в кастрюлю среднего размера и, помешивая, довести до кипения. Приправить атлантической солью и перцем по вкусу. Перелить жидкость в форму для запекания подходящего размера, в которую уже положили мясной рулет. Томить в духовке около двух часов, переворачивая мясо каждые 20 минут. Готовый рулет поставить «отдохнуть» в холодильник. Тыкву оставить в соусе.

Перед подачей достать мясо из холодильника и нарезать ломтиками толщиной около 2 см. Разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарить каждый кусочек. Подогреть соус с тыквой, подать вместе с мясным рулетом.

Подробнее историю Раза Рахава можно прочитать на иврите по ССЫЛКЕ.