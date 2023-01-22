Лучшие повара Израиля ждут вас на празднике Yum Festival в гостиницах Исротель 9-11 марта 2023 г

• Выходные с шеф-поварами, которые составляютавангард израильского кулинарного искусства: Разом Рахавом, Йоси Шитритом, докторомНоф Атамной и Ави Битоном. • Перед вами выступят: Ран Данкер, Пабло Розенберг и «Ритм-клуб» Авиху Пинхасова. • Вас ждут Food Trucks с вкуснейшим стрит-фудом от шеф-поваров Надава и Даниэля, шеф-повара Охада Леви и победителя конкурса Master Chef Гилеля Гарди.

Что может быть лучше, чем вкусно поесть и с комфортом отдохнуть? Ничего, скажете вы и будете абсолютно правы. Сеть Isrotel приглашает любителей хорошей кулинарии, музыки и отдыха на настоящий праздник.

В уикенд 9-11 марта в Эйлате в сети пройдёт впервые Yum Festival: кулинарный и культурный уик-энд. В гостиницах Royal Beach Eilat, Agamim, Sport Club и King Solomon гостей ждут уникальные блюда от ведущих израильских шеф-поваров, живые концерты, мастер-классы, дегустации вин, пива, коктейлей и кофе, встреча шаббата и множество других сюрпризов.

Сеть Isrotel примет ведущих шеф-поваров, которые составляют авангард кулинарного искусства Израиля, в том числе Раза Рахава, который будет гостить в Royal Beach Hotel Eilat, Йоси Шитрита, который посетитотель Agamim, доктора Ноф Атамну, которая почтит своим присутствием отель Sport Club, и Ави Битона – в отеле King Solomon.

В течение трех дней фестиваля повара будут готовить специальные блюда на завтрак, ужин и особуюпятничную трапезу. Наряду с местными шеф-поварами в фестивале примет участие и зарубежная знаменитость– испанец Дэвид Гиль из группы El Bulli, который представит специальный десерт в кафе La Boulevard в Royal Beach Eilat. Кроме того, получит возможность показать себя и молодое поколение израильского кулинарного мира: на площадке Isrotel Live гостей ждут Food Trucks с современным стрит-фудом с уникальными вкусами от шеф-поваров Надава и Даниэля, Гилеля Гарди (Master Chef) и шеф-повара Охада Леви.

Гости каждого отеля смогут наслаждаться блюдами того повара, который остановился в одном отеле с ними.

Любителей культуры порадуют разнообразные выступления первоклассных артистов. Главное шоу состоится в пятницу вечером: «Ритм-клуб» АвихуПинхасова вместе с ди-джеем Дани Тувалем. Вечером Ран Данкер станет гостем ди-джея Далит Рэчестер в пабе Monkeys, Пабло Розенберг выступит в пабе Jasper08.

В отелях пройдут мастер-классы и дегустации вин, пива, коктейлей и кофе:

• Класс виноделия — Виктор Шонфельд, главный винодел «Рамат а-Голан», познакомит с северными«звездами».

• Семинар по миксологии с коктейль-мастером.

• Мастер-класс о кофейных зернах – «От полей Африки до чашки макиато».

• «Крафтовое пиво — когда традиции встречаются с инновациями».

Эти мероприятия открыты для гостей всех отелей, запись осуществляется при наличии свободных мест.

О сети Isrotel

Сеть Isrotel была основана в 1984 году британским предпринимателем Дэвидом Льюисом и начиналась сгостиницы King Solomon в Эйлате. Сегодня в сеть входят 23 отеля, расположенных по всей стране, с общим номерным фондом в 4402 номера, где работаютболее 5200 сотрудников.

Подробности о фестивале и заказ номеров на сайтеIsrotel по ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/culinary_yum

Или по телефону *5585

При заказе через сайт – скидка 5%. Члены клуба IsrotelSunClub получают дополнительные скидки.