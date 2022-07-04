Меняя квартиру, смени холодильник

Летом очень многие израильтяне переезжают на другие квартиры. Чего греха таить – дело это затратное и хлопотное. Однако вместе с переменой места жительства, вы получаете еще и шанс сменить качество своей жизни.

Давным-давно, когда бытовая техника стоила баснословных денег, ее часто покупали чуть ли не на полжизни. То ли дело сейчас – лучшие образцы самой современной бытовой техники стали вполне доступны, и нет никаких причин не купить себе в новую квартиру новый, красивый и умный холодильник. Такой как BESPOKE компании Samsung Electronics Israel.

Серия BESPOKE производится в новом формате Flex, обеспечивающем максимальную индивидуальность. Разные модификации холодильника имеют от одной до 4, 5 или 6 дверей. Благодаря новой модульной системе холодильник легко подстроить под стиль вашего интерьера и образ жизни.

Холодильники BESPOKE имеют отточенные формы, плоскую поверхность и утопленные ручки, они прекрасно сочетаются с современными кухнями и отвечают самым разнообразным и изысканным запросам.

Модульная система позволяет легко объединять секции, комбинировать цвета и покрытия. На ваш выбор предлагаются разные объемы, количество дверей и гибкая внутренняя компоновка, изменяемая с помощью полок и ящиков.

Цвет и материал передней панели дверей можно выбирать под дизайн кухни и свой вкус. Модельный ряд включает в себя уникальные цвета с глянцевой или матовой стеклянной либо металлической поверхностью. Варианты цветов: стекло Stan Grey, белый сатин, жемчужно-розовый, темно-синий, угольно-серый, серо-коричневая сталь и т. д. А кроме того вся суть модульной системы в том, что вы можете дополнять части на случай, если почувствуете нужду в большем объеме или ваша семья вырастет.

В серию BESPOKE входят три модели холодильников: 4-дверный Flex, 1-дверный и BMF (сверху холодильник, снизу морозильная камера).

RF9000 — 4-дверная модель Flex:

4-дверная модель Flex BESPOKE имеет улучшенное многоцелевое отделение Flex Zone, которое может настраиваться как на температуру холодильника, так и морозильной камеры. В нем есть пять различных температурных настроек: «Заморозка», «Мягкая заморозка», «Мясо / рыба», «Фрукты / овощи» и «Напитки», которые позволяют поддерживать свежесть и вкус различных продуктов за счет хранения их в оптимальных условиях. Морозильные камеры могут располагаться вверху или внизу, что позволяет создавать модульные конфигурации, которые легко увеличить в соответствии с потребностями каждой семьи. Среди дополнительных функций модели:

Дезодорирующий фильтр, который постоянно поддерживает свежесть воздуха внутри холодильника. Новый встроенный фильтр удаляет запахи, вызванные бактериями, из воздуха в холодильнике с помощью специальной UV-лампы.

Тройная система охлаждения с тремя независимыми холодильными устройствами подает холодный воздух в три отделения в холодильнике и морозильной камере. Система контролирует температуру и влажность в каждой ячейке для создания оптимальных условий хранения и предотвращает проникновение запахов. Независимое охлаждение также сводит к минимуму любые колебания температуры до ± 0,5°С для сохранения качества и текстуры свежих продуктов.

RR7000 – однодверная модель

Эти холодильники легко настраивать и комбинировать в соответствии со своим стилем жизни. RR7000 можно использовать как автономный однодверный холодильник, а при необходимости дополнить его модулем с двумя дверцами. Если вам потребуется, холодильник может стать одной большой морозильной камерой.

RB3000 – двухдверная модель

Минималистичный плоский дизайн модели RB3000 придаст вашему интерьеру нотку элегантности. Двухдверный холодильник гармонично впишется в любую современную кухню и может быть скомбинирован с другими модулями из этой серии.

Технология All-Around в моделях RR7000 и RB3000 позволяет равномерно охлаждать каждый уголок рабочей камеры. Система постоянно контролирует внутреннюю температуру. Охлажденный воздух циркулирует через множество вентиляционных отверстий, имеющих выходы на каждую полку, благодаря чему в холодильнике поддерживается оптимальная постоянная температура, и продукты всегда остаются свежими.

Новейшая бытовая техника Bespoke создана также с заботой об окружающей среде.

Начиная с производства: Samsung стремится предотвратить загрязнение почвы за счет минимизации отходов, образующихся на заводах, включая осколки стекла. Компания также перерабатывает жидкие материалы, такие как отработанное масло и краска, в топливо, чтобы их можно было использовать позже. Фактически производственные мощности для цифровой техники Samsung в Корее в 2019 году достигли уровня переработки промышленных отходов в 93%, а в 2021 уже до 98%. Samsung продолжит увеличивать уровень переработки и в будущем.

У вас дома: в холодильниках Samsung используется передовой цифровой инверторный энергосберегающий компрессор. Благодаря этой и другим инновационным технологиям с 2000 по 2020 год компании удалось сократить потребление энергии на 67% для холодильников с нижней морозильной камерой. Результат этих усилий был отмечен наградой – сертификатом Energy Star.