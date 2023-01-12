Мертвое море – источник жизни и место отдыха

Если уж вы собрались ехать на Мертвое море, то стоит провести время с комфортом.

Пока в Тель-Авиве дожди, в Хайфе ветра, а в Негеве или пыль, или наводнения, есть в Израиле тихая заводь, где можно хорошо отдохнуть, набраться сил и при необходимости поправить здоровье. Это, конечно же, Мертвое море. И если летом там бывает невыносимо жарко, то зимой это место просто идеально. Вода будет даже теплее воздуха, а температура воздуха вполне позволит купаться.

Не зря Мертвое море называют восьмым чудом света. Вего водах растворено более 50 миллиардов тонн природных минералов, 21 химический элемент, причем 12 из них не встречаются больше ни в одном водоеме Земли. Вода в Мертвом море примерно в 8,6 раз солёнее, чем в океане. Благодаря содержанию 33,7% соли в нем может плавать даже тот, кто вовсе не умеет держаться на воде.

В атмосфере там практически нет пыльцы и других аллергенов. Благодаря постоянному испарению воды из Мертвого моря, в микроклимате этого региона формируются уникальные комплексы хлористых солей, серы, натрия, калия, йода, магния, кальция и брома. Здесь лечат различные болезни кожи, суставов, позвоночника, дыхательной, нервной и мочеполовой систем, а также эндокринные заболевания.

Еще знаменитая царица Египта Клеопатра любила Мертвое море настолько, что приказала построить на его берегах косметические производства и курорты.

И если уж вы собрались ехать на Мертвое море, то стоит провести время с комфортом: даже если вы отправитесь туда лишь на выходные, выбирайте лучшее место на побережье. Сеть гостинец Isrotel предлагает вашему вниманию именно такое место —дизайнерский отель Nevo, островок восхитительного спокойствия с великолепным набором спа-процедур, который находится в пешей доступности от пляжа Мертвого моря, у подножия гор.

Во всех номерах отеля есть балкон, и из большинства из них открывается захватывающий вид на Мертвое море.

Вы также сможете окунуться в сероводородныебассейны отеля в спа-центре Esprit, который предлагает десятки косметических и оздоровительных процедур, выполняемых лучшими специалистами.

В отеле «Нево» вы также найдете ресторан в американском стиле Ranch House, знаменитый своимбогатым меню с великолепными блюдами, приготовленными из мяса, которое доставляют к нам из штата Небраска, США.

Кроме того, к вашим услугам в отеле тренажерный зал, сауна и джакузи, солярий на крыше, клуб «Еладудес» для малышей и великолепные номера на любой вкус.

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