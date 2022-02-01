Месяц семьи и любви в Ришон ле-Ционе

В феврале муниципалитет Ришон ле-Циона отмечает Месяц семьи и любви и в связи с этим подготовил обширную программу для жителей города: лекции, мастер-классы, семейный шабат в музее, а также другие интересные и полезные мероприятия.

В нескольких местах города были установлены специальные фотобудки, где можно сделать милую семейную фотографию и получить магнит с ней в подарок! Фотобудки будут работать до 3 февраля.

Список мест, где можно сделать фотографию:

Вторник | 01.02.2022 | 16:00-19:00 | «Мигдалей а-ир», возле клуба Шикун а-Мизрах

Среда | 02.02.2022 | 16:00-19:00 | площадь Бейт Мишпат в Кирьят а-Леум

Четверг | 03.02.2022 | 16:00-19:00 | а-Мерказ а-Мисхари на Нахалат Иегуда (недалеко от парка)

Все мероприятия проходит в соответствии с «зелёным» стандартом.

Пожалуйста, обратите внимание, что места могут меняться в зависимости от погодных условий!

Мэр города Раз Кинстлих отметил: «С момента вспышки коронавируса мы поняли, что семья – это самое главное в нашей жизни, семья окружает нас теплом и любовью, в которых мы так нуждаемся. В этом месяце нам хотелось бы напомнить каждому жителю Ришон-ле-Циона, что является основой всего в нашей жизни. Я приглашаю всех принять участие в предстоящих мероприятиях и желаю счастливого Месяца семьи!»

На протяжении всего месяца в Ришон ле-Ционе будут проходить различные мероприятия, направленные на поддержку теплых отношений в семье. Вот некоторые из них:

В ближайшую пятницу 04.02 в музее Ришон ле-Циона состоится встреча субботы для всей семьи.

В течение месяца будут проводиться практические мастер-классы для родителей на темы:«Развитие ребенка», «Половое воспитание в раннем возрасте» и др.

16 февраля в общинном центре «Рамат Элиягу» пройдет семейное мероприятие на тему здорового образа жизни.

Кроме того, в рамках программы «Месяц семьи» организованы лекции:

Сиван Раав Меир и Хамата Зива Меир поговорят о карьере, детях и семье.

Лихи Лапид поделится опытом воспитания ребенка с особыми потребностями.

Доктор Галия Орон, зав. отделения фертильности в больнице «Кармиэль», расскажет важную информацию о суррогатном материнстве и даст практические советы по совместному воспитанию детей.

Ознакомиться с полным списком мероприятий и записаться на них можно здесь:

https://www.rishonlezion.muni.il/RecreationalAndLeisure/Pages/Events.aspx

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