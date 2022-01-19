Минздрав подтверждает: 93% членов больничной кассы «Маккаби» довольны медобслуживанием больше, чем члены других больничных касс

Нет ничего удивительного в том, что больничная касса «Маккаби» за последние 6 лет привлекла больше новых членов, чем все другие больничные кассы. Опрос, проведенный Министерством здравоохранения и Исследовательским институтом Брукдейла, показал, что 93% членов «Маккаби» довольны ею больше, чем члены других больничных касс – своими.

В чем же причина этого явления? Их несколько.

Помимо базового пакета, общего для всех касс, в «Маккаби» есть множество дополнительных медицинских услуг, предоставляемых по всей стране, 90% врачей имеют высшую категорию, разнообразную медпомощь можно получить онлайн через сайт или приложение. К услугам членов кассы сеть аптек «Маккаби-фарм», стоматологических клиник «Маккабидент» и клиник альтернативной медицины «Маккаби-тиви»…

Список можно продолжать до бесконечности.

Давайте поговорим немного подробнее о некоторых из преимуществ кассы.

Сегодня, во время эпидемии коронавируса, мы как никогда раньше понимаем важность современных цифровых инноваций, позволяющих оберегать нас от опасности заражения.

Разнообразные онлайн-услуги «Маккаби» доступны 24/7. Они позволяют просматривать медицинскую карту, связываться с семейным врачом одним нажатием кнопки, записываться на прием и совершать многие действия, которые значительно сокращают необходимость в посещении поликлиник и офисов больничной кассы.

У «Маккаби» есть четыре уникальных мобильных приложения, которые сделают вашу жизнь намного проще:

1. «Здоровье от «Маккаби» (בריאות של מכבי) – обеспечивает быстрый и удобный доступ к вашей медицинской карте и медицинской карте вашего ребенка в любое время и в любом месте. Заказ и отмена приема у врача, просмотр результатов анализов, отправка запросов врачам, запрос на возврат расходов, поиск нужной услуги по всей стране и многое другое.

2. «Маакав эрайон» (מעקב ההריון) для ведения беременности – с подробными объяснениями и основными моментами разных этапов беременности, списком рекомендованных анализов по неделям и полезными статьями.

3. «Маккаби кидс» (מכבי קידס) — персональный помощник для родителей, который напомнит вам о предстоящих процедурах и проверках для ваших детей, позволит вам в режиме онлайн переписываться с медсестрой по грудному вскармливанию и консультироваться с вашим педиатром в любой момент по телефону или видеосвязи

4. Приложение «K» — новейшая технологическая разработка, позволяющая проводить точную диагностику самых разных состояний и получать дальнейшую помощь врачей-специалистов через чат и видеозвонки.

Кроме того, у «Маккаби» есть центры по всей стране, в которых экстренная медицинская помощь доступна всем членам больничной кассы и после закрытия поликлиник – по вечерам, в выходные и в канун праздников!

«Маккаби-дент» имеет более 50 филиалов во всех уголках страны, где на самом высоком уровне предоставляется весь спектр стоматологических услуг. У сети есть специальный веб-сайт, на котором вы можете найти ближайший к вашему дому филиал, легко записаться на прием, узнать об услугах первой помощи и ваших правах как члена больничной кассы.

И кстати, вам совсем не обязательно болеть, чтобы пользоваться услугами «Маккаби». Например, владельцам «Маккаби шели» доступны:

· фитнес-тренировки (индивидуальные или групповые) всего по 23 шекеля за занятие,

· скидка 50% на ортодонтию,

· скидка около 70% на процедуры альтернативной медицины,

· обширнейшая корзина услуг для беременных,

· значительные скидки на покупку очков и процедуры, помогающие отказаться от очков,

· эстетическая хирургия

и прочая, прочая, прочая…

Иными словами, как ни крути, причины, по которым «Маккаби» пользуется наибольшим спросом в Израиле, очевидны и многочисленны.

Важно знать, что при переходе в «Маккаби» сохраняется стаж вашей медицинской страховки в прежней больничной кассе, а вся ваша медицинская информация переводится в нее!

Переход в «Маккаби» — это очень простой онлайн-процесс, который занимает меньше 3 минут.

Вы еще не в «Маккаби»?

Не стоит идти на компромиссы со своим здоровьем!

Подробности и форма перехода по ссылке — https://bit.ly/3GJLaqr

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