Новый антивозрастной крем от IL MAKIAGE

Компания представила свою новинку в Израиле накануне празднования нового еврейского года

Известный международный бренд декоративной косметики IL MAKIAGE, который год назад впервые презентовал линейку средств для ухода за кожей, продолжает разрабатывать косметику для борьбы с признаками возрастных изменений. Результатом этой работы стал новый антиэйдж крем Power Lift с коллагеном для заполнения морщин и лифтинга.

Крем содержит инновационный коллаген растительного происхождения, ретинол и аденозин.

Растительный коллаген: революционная альтернатива коллагену животного происхождения. Помогает улучшить цвет и текстуру кожи, делает её более гладкой на долгое время.

Ретинол: мощное производное витамина А, которое способствует эффективному увлажнению, а при продолжительном использовании повышает упругость кожи. Безопасен для ежедневного использования.

Аденозин: природное вещество, содержащееся в клетках человеческого организма. При использовании два раза в день этот компонент позволяет укрепить кожу лица, заполнить морщины и тонкие линии.

Power Lift от IL MAKIAGE оказывает как мгновенный, так и долгосрочный эффект. Его уникальная формула придает коже молодой, подтянутый и более ровный вид. Уже после первого использования крема кожа становится более шелковистой, мягкой и увлажненной. А после применения дважды в день в течение двух недель можно увидеть результаты совместной работы веганского коллагена, ретинола и аденозина, в результате которой улучшается внешний вид кожи, она становится более упругой как на вид, так и на ощупь, морщины заполняются, а возрастные линии размываются.

Состав Power Lift также позволяет использовать его под макияж – тональник и другие средства декоративной косметики ложатся поверх него ровно и гладко. Специально адаптированная формула крема успокаивает и питает, скрывает поры и разглаживает морщины, создавая идеальную основу для безупречного нанесения макияжа.

Дополнительные причины полюбить этот крем:

• Герметичная упаковка, сохраняющая свежесть и эффективность ингредиентов.

• Дерматологическое тестирование.

• Гипоаллергенность и безопасность для чувствительной кожи.

• Отсутствие в составе парабенов, фталатов, DEA и SLS.

• Это веганский продукт, который не тестировался на животных.

Профессиональные рекомендации по использованию крема:

В комплект входит лопаточка для набирания крема, которая позволяет избежать попадания в него микробов и загрязнений. Наносите крем круговыми движениями, направленными вверх, чтобы улучшить эффект лифтинга.

Наносите крем на кожу лица и шеи утром в качестве последнего этапа ухода за кожей перед использованием средства с SPF (примерная последовательность: очищение > сыворотка или увлажняющий крем > Power Lift > солнцезащитный крем > макияж)

Вечером используйте крем как последний этап ночного ухода за кожей для лифтинга и восстановления (примерная последовательность: очищение/пилинг > сыворотка или увлажняющий крем > Power Lift)

Цена: 429 шек. за 50 мл