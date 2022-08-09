«О любви все песни, о любви все фразы…»

Близится еврейский праздник Ту бе-Ав. Его главная тема – любовь. Обычная и необыкновенная любовь, которая время от времени возникает между молодыми и не очень людьми. В этот день по традиции принято делать предложения руки и сердца и договариваться о свадьбе. А те, кто еще не готов строить семейный очаг, просто преподносят подарки своим любимым, готовят для них сюрпризы и признаются в своих чувствах.

Вы уже знаете, с кем отпразднуете этот Ту бе-Ав? А может быть, сейчас самое время как следует осмотреться вокруг в поисках новых чувств? И подготовиться к тому, что вам придется признаваться в них на новом языке.

Иврит — язык экспрессивный и эмоциональный, израильтяне выражают свои чувства бурно и не приемлют «полутонов». Все страсти напоказ и только в высшей степени, поэтому не стоит удивляться, если уже в первые дни знакомства вы услышите в свой адрес: «Ани охев/ет отах/отха», что буквально означает: «Я тебя люблю»

אני אוהב אותך !אני אוהבת אותך!

Конечно же в иврите есть более мягкий аналог: «Ани мехабев/ет отах/отха» — «Ты мне нравишься» -אני מחבב אותך / אני מחבבת אותך. Но он практически не употребляется, и использовав эту фразу в разговоре с местными, вы рискуете быть непонятым.

А какие еще фразы, выражающие любовь и чувство симпатии, можно услышать в свой адрес или сказать кому-то?

Пожалуй, одно из самых знаменитых и очень израильских – выражение «капАра алЭха» / «капАра алАйх» , которая буквально преводится «искупление на тебя», или «капАра шелИ» — «искупление мое»

כפרה אליך, כפרה שלי

Репатриантам часто непонятно, причем тут искупление, но эту фразу стоит воспринимать скорее, как «милая моя» или что-то еще приятное в этом роде. Есть даже знаменитая песня «Капара шели» израильского репера Нечи Неча.

«Яфа» — «красавица/вец» и более панибратское «яфъюфа» — יפה\יפיופה

Эти слова девушка часто может услышать в свой адрес даже на улице от незнакомых людей. А парни могут почерпнуть эти и другие эпитеты в песнях популярного певца в стиле «мизрахи» Эяля Голана – «Яфа шели» («Красавица моя»), «Яфъюфа бой элай» — («Красотка, приходи ко мне»).

Источником красивых фраз о любви и симпатии могут стать песни и других исполнителей. Например, выражение «Ат/а олами» — «Ты мой мир»,,

את/ה עולמי

звучит в песне Зоара Аргова «а-Перах бэ Гани» — «Цветок в моем саду», тоже очень говорящее название.

Песни и разговоры – приятный, но далеко не единственный способ выучить иврит. В Израиле есть несколько путей изучения языка страны. Здесь существуют государственные и частные ульпаны (курсы иврита). А благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции у репатриантов теперь есть возможность учить иврит частным образом за государственный счет: программа дает право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане!

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность заниматься в небольшой группе от 4 до 8 человек. Маленькие группы позволяют намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит в очном и дистанционном формате — онлайн, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые готовят уроки по современным методикам. Занятия ведут носители языка, поэтому правильное произношение будет на слуху. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое удобно всем.

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в совершенстве: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

Пройдя этот курс, вы также можете позже записаться на последующее обучение в обычном государственном ульпане! Или наоборот – пройдя курс в государственном ульпане, поднять свой уровень в частном за государственный счет!

Важно!

Для записи на частный субсидированный курс в «Ульпан шели», получения подробной информации о критериях программы «Ваучер» и возможностях обучения оставьте заявку на сайте https://bit.ly/ulpan_sheli . С вами свяжется русскоязычный координатор и ответит на все вопросы.

«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

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