Объявлен отбор кандидатов в Юниорскую научную сборную

Команда будет тренироваться в течение двух лет по целому ряду предметов и получит широкое научное образование наряду с творческим мышлением. В состав сборной войдут 200 школьников, начиная с седьмого класса.

Об этом сообщает пресс-служба Центра ученых будущего.

Юниорская сборная представляет собой резерв для старшей сборной, участвующей в международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии и компьютерным наукам. Путь в сборную, которой выпадает честь представлять страну на престижном международном соревновании, начинается в юниорской команде.

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Занятия, в соответствии указаний Минздрава и Минпроса, будут проходить в лабораториях и комплексах Тель-Авивского университета, онлайн, а также в лагерях по всей стране. Команду будут тренировать представители академических кругов с большим опытом научной и преподавательской деятельности, обучавшие сборные прошлых лет. Участники сборной будут получать еженедельные задания для практики и самообразования.

Через два года обучения каждый член сборной сдаст экзамены в сфере своей специализации (математика, физика, химия, биология и компьютерные науки). Дальнейшие занятия будут проходить в соответствии с выбранной дисциплиной и в рамках подготовки к международной олимпиаде. Участник может выбрать одну или две области специализации, в соответствии со своими способностями. На протяжении всей программы участники будут сдавать экзамены и проходить проверки на соответствие сборной и ее целям.

Процесс формирования Сборной начинается в конце 7-го (כיתה ז’) класса. Тренировки проходят на протяжении 8-го (כיתה ח’) и 9-го (כיתה ט’) класса. Отбор в Сборную проходит в три этапа.

Первый отборочный экзамен состоится 2 и 5 января 2023 года. На экзамен не надо регистрироваться, каждый школьник сможет пройти его онлайн на сайте Минпроса или в школе. К экзамену можно подготовиться с помощью упражнений, которые также находятся на сайте Минпроса.

Дополнительная информация:

https://edu.gov.il/tech/Science-Olympic/young-team/Pages/young-team2.aspx