Одобрено создание средней школы «Штекелис» в Кирьят а-Шароне

Жителям восточной части Нетании станут доступны две старшие школы: «Орт Яд Лейбович» и «Штекелис».

Председатель подкомиссии муниципалитета Нетании адвокат Адир Биньямини («Еш Атид») подписал разрешение на строительство новой старшей школы («тихона») «Штекелис» в Кирьят а-Шароне - после утверждения плана вместе с городским инженером. С её открытием жителям восточной части Нетании станут доступны две старшие школы: «Орт Яд Лейбович» и «Штекелис».

Сам план был одобрен муниципальным отделом разрешений (комиссия 2), в состав которого входят председатель подкомиссии адвокат Адир Биньямини и городской инженер Эрез Таль. Получив одобрение, уже через день адвокат Адир Биньямини подписал план строительства нового «тихона».

Согласно плану, на участке будут построены 24 учебных класса и три класса специального образования, а также спортивные площадки и парковка. Будет произведено и благоустройство территории. Строительство будет осуществляться в два этапа, и на первом этапе построят 18 учебных классов.

Сегодня на этой территории действует средняя школа («хативат бейнаим») «Орт Мириам Ялан Штекелис». Эта школа, в которой дети учатся с 7 по 9 класс, способствует развитию научного и технологического образования и получила национальную известность благодаря действующему там волейбольному клубу.

«Не секрет, что преподаватели уже давно говорят о необходимости адаптировать израильские школы к новым моделям, которые соответствуют изменениям и технологическому развитию последних десятилетий, - сказал адвокат Биньямини. - Новая старшая школа, уже находящаяся на стадии проектирования, должна дать ответ на современные требования к образованию, который позволит обеспечить дифференцированное обучение каждого ребенка и поможет развить его таланты».

Создание еще одной старшей школы на востоке Нетании продвигала Това Долев, бывшая глава городского управления образования, до своего ухода в отставку около полутора лет назад. В настоящее время она баллотируется в городской совет Нетании от партии «Еш Атид». «Как человек, который боролся за создание еще одной уникальной школы с высокими стандартами обучения и передовым образовательным и педагогическим подходом, я приветствую одобрение строительства, подписанное моим другом Адиром Биньямини. И я поздравляю нынешнего руководителя городского отдела образования Эти Дахана с продолжением движения вперед».