Ответы ветеринара на популярные вопросы владельцев домашних кошек и собак

Элитный представитель редкой породы или вчерашний уличный бродяга – любой питомец требует правильного ухода и бережного отношения к себе. Мы поговорили с ветеринаром Юлией Блешмут о распространенных проблемах, с которыми сталкиваются хозяева домашних животных, и о способах их решения.

— В Израиле наступила холодная зима. Скажите, возрастает ли количество обращений к ветеринарам в связи с погодными условиями?

— На наших питомцев холода влияют так же, как и на людей, и вызывают очень схожие проблемы: переохлаждение, простудные заболевания, проблемы опорно-двигательной системы. Чтобы избежать переохлаждения карликовых и гладкошёрстных собак рекомендуется одевать их на прогулку, особенно в холодную погоду. Можно это делать и дома, ведь иногда в Израиле в квартирах бывает холоднее, чем на улице. Если ваш питомец дрожит, срочно ведите его в тепло. Время прогулок лучше сократить, и не водить собаку по лужам.

Еще одна частая причина обращений: зимой животные начинают больше есть и набирают вес, а хозяева им в этом помогают, стараются «подкормить».

— Чем опасен и опасен ли вообще избыточный вес для питомцев, ведь упитанные собаки и кошки – это очень мило.

— Избыточный вес – глобальная проблема, но если человек это понимает и может сам принять меры, то собаки и кошки зависят только от нас. 50% животных в наши дни страдает ожирением, но далеко не все хозяева видят в этом проблему.

Лишний вес безусловно опасен для животных так же, как и для людей – он может вызывать заболевания сердца, суставов, повышенное кровяное давление, диабет. Из-за избыточного веса питомец, как правило, малоактивен и может впасть в настоящую депрессию. Лишний вес также может значительно сократить продолжительность жизни животного. А правильное питание всегда продлевает жизнь, чем рациональнее и качественнее мы питаемся, тем дольше живем. То же самое можно сказать и о животных.

— Как понять, что у питомца есть лишний вес, и что с этим делать?

— Следует периодически взвешивать своего любимца. Но если вы этого не делаете, обнаружить лишний вес у него можно так: положите ладони на бока животного. Ребра прощупываются слабо или не прощупываются вовсе? Если это так, вероятно, у вашего питомца избыточный вес. Существуют и другие признаки – замедленные движения, одышка, потеря линии талии, необходимость в увеличении ошейника.

Что с этим делать: в первую очередь следует обратиться к ветеринару, ведь набор веса может сигнализировать о заболевании. Если же животное здорово, но несколько упитанно, снижать вес рекомендуется аккуратно и постепенно, чтоб не нанести ущерб его здоровью и психике.

Для питомцев, склонных к полноте или имеющих небольшой лишний вес, следует подобрать корм, который поможет сохранять нормальную массу тела. Например, у Royal Canin есть специальная линейка «облегченных» кормов Light Weight Care — с тщательно сбалансированной формулой, обогащенных легкоусвояемыми белками, которые помогают снизить вес питомца без угрозы для его здоровья. А если у животного уже сильное ожирение, нужно обратиться к ветеринару для составления программы похудения и заменить обычный корм на ветеринарный продукт, такой как Royal Canin Satiety Support Weight Management.

Человеческую еду и лакомства следует исключить, лучше радовать любимца вниманием и совместной активностью. Человеческая еда, помимо того, что влияет на вес, может вызывать массу других проблем, таких как болезни мочевыводящих путей, аллергические реакции и т. д. Но если уж очень хочется угостить питомца, можно дать что-то обезжиренное и легкое, что не содержит солей и приправ, например, кусочек морковки или огурца для собак.

Любое пищевое поощрение следует давать дозированно, чтобы животное понимало, что есть основная еда и дополнительная. Важно учитывать особенности породы (например, лабрадоры генетически очень склонны к перееданию) и заранее проконсультироваться с ветеринаром: что можно, а что нельзя конкретно вашему питомцу.

— Нужно ли время от времени менять вид корма, говорят, что не следует приучать питомца к чему-то одному?

— У животных немного другая физиология, Им желательно давать один качественный правильно подобранный корм, а не «прыгать» с одной марки на другую. Важно подобрать корм, оптимально подходящий вашей кошке или собаке по возрасту, размеру и образу жизни.

— Как сделать, чтобы животное не просило еду, когда мы садимся за стол?

— Нужно с раннего возраста давать корм животному правильно, дозированно, желательно по часам, как ребенку. Для собак это особенно важно, собака должна понимать, что она получит пищу в определенное время. Взрослых здоровых псов можно кормить два раза в день. С кошками другая ситуация, у них желудочный сок вырабатывается постоянно, 24/7, так что у них всегда должна стоять еда. Но важно не превышать суточную дозировку, рекомендованную производителем.

— Что делать, если в доме есть 2 кота или больше и едят они вместе, но один них имеет лишний вес, а второй нет. Соответственно одному из них необходима диета, а второму нет. Как найти баланс и ограничить одного не в ущерб второму?

— Это очень распространенная проблема. Как я уже сказала, желудочный сок у кошек вырабатывается постоянно, и им необходим постоянный доступ к еде. Поэтому стоит перейти на малокалорийный корм из серии Light. Он менее калориен, но хорошо насыщает, так что полному коту будет его хватать, а худой сможет при необходимости поесть еще. Чтобы поддерживать диету первого кота и в то же время удовлетворять пищевые потребности второго, можно включить в их рацион влажные корма разных видов. Заменить часть суточной дозы сухого корма консервированным, при этом толстому коту давать диетический влажный корм, а худому —обычный. В любом случае эти корма должны быть сбалансированными и полноценными, чтобы удовлетворять все пищевые потребности животных, а также адаптированными не только к их весу, но и к возрасту и образу жизни.

Более трудный путь – кормить котов раздельно, в разных комнатах. Существуют также специальные электронные кормушки, которые открываются только для одного кота, а для второго – нет. На животных надевают специальные ошейники с датчиками, синхронизированными с кормушкой, и подача корма происходит, когда к ней подходит только один из котов.

— Известно, что кошки часто страдают от проблем с почками, с мочевыводящей системой. Почему это происходит и как можно предотвратить?

— У этих проблем есть несколько причин. Это может быть генетическая предрасположенность, врожденная патология, а может быть и неправильное питание: несбалансированная пища способна привести к образованию кристаллов, из которых формируются камни в мочевом пузыре.

Правильно подобранный корм, опять-таки, имеет большое значение. А если проблема уже возникла, то корма Royal Canin из серий Renal или Urinary могут улучшить ситуацию. Вообще, сегодня для любых ситуаций и болезней специалисты создали совершенные корма, которые помогают организму животного справляться с ними – при избыточном весе, аллергиях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, абсолютно для всего.

— Когда мы подбираем корм, он должен подходить животному и по возрастным показателям тоже?

— Конечно. Есть корма для котят и щенков – они содержат много белка, витамины, минералы, необходимые для развития организма. У животных постарше другие потребности, там акцент больше делается на здоровье мочеполовой системы или опорно-двигательного аппарата – от этих проблем чаще страдают собаки, поэтому им нужно больше глюкозамина и хондроитина. Есть также специальные продукты для пожилых животных, для разных пород. Например, корм для персидских кошек помогает растворять и выводить комочки шерсти, которую они глотают, когда вылизывают себя. При выборе корма для собак важно учитывать их размер, ведь пищевые потребности 2-килограммового чихуахуа и 60-килограммового датского дога существенно отличаются. Хотя оба они – собаки!

— А насколько вообще консервы и лакомства – «хатифим» — необходимы животному?

— Проблема в количестве и качестве этих продуктов. Прежде всего, нужно понимать, что это не основное питание, а дополнительное. И чтобы порадовать своего питомца (а скорее даже себя, потому что стремление угощать – в природе человека), можно давать влажные корма и «хатифим», но при этом внимательно наблюдать, что это не вызывает каких-то аллергических реакций и проблем желудочно-кишечного тракта.

В отличие от большинства консервированных кормов, представленных на рынке, влажные продукты Royal Сanin сбалансированы и полноценны, поэтому могут удовлетворять все пищевые потребности домашних животных как сами по себе, так и в сочетании с сухим кормом. Еще раз повторю, что в любом случае – при кормлении каким-то одним видом или при комбинированном рационе – важно соблюдать размер порций согласно рекомендациям в таблице питания.

— А каким должен быть питьевой режим животных? Как нужно их поить? У кошек, например, бывают всякие причуды, связанные с питьем…

— Да, есть коты, которые любят пить из-под крана, из фонтанчиков… Это нормально. Но важно наблюдать, сколько пьет животное. Суточная норма воды для котов – это примерно миска в день, если животное отказывается от воды или же наоборот постоянно ее требует, это может быть симптомом заболевания – сахарного диабета, мочекаменной болезни, и есть смысл обратиться к ветеринару.

У собак немного сложнее, все зависит от размера и породы, большим собакам требуется соответственно больше воды. Лучше проконсультироваться с врачом или заводчиком, чтоб узнать суточную норму именно для своего пушистого друга. Если собака много бегала, то логично, что она будет больше пить, но если она делает это и в спокойном состоянии, стоит насторожиться.

Поить животное можно только водой, все остальное (молоко, кефир, бульон) – это еда. Миска со свежей водой всегда должна быть в открытом доступе для питомца, особенно в нашей жаркой стране, вода должна быть чистая и желательно отфильтрованная. В путешествие с собакой рекомендуется брать с собой миску и поить пса во время остановок.

— Если кошка не бывает на улице, нужны ли ей прививки, и какие?

— Да, нужно раз в год делать четырехвалентные прививки, а также от глистов и от блох. Ведь мы постоянно выходим из дома и можем принести в него на своей обуви все что угодно, так что риск все равно есть. Но от блох следует периодически использовать еще и ампулы, потому что блохи у нас активны круглый год.

Прививки от бешенства обязательно нужны собакам, но рекомендуются и кошкам, которые гуляют на улице, тоже раз в год.

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