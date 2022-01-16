Память, которая не померкнет

В этот день мы вспоминаем события Катастрофы, разрушенные судьбы и жестокие преступления против человечества, которые не могут и не должны бесследно уйти в прошлое. Мы обязаны увековечить память о той трагедии, чтобы она больше никогда не повторилась, обязаны продолжать говорить о ней – в жизни, в книгах и, конечно, в фильмах.

В январе канал документального кино НОТ8 покажет премьеры двух новых работ израильских режиссеров, посвященных Холокосту.

В воскресенье, 16 января в 21:00 состоится премьера картины «Круглое число», которая получила награду как лучший израильский документальный фильм на Иерусалимском кинофестивале в 2021 году.

Это историческое и личное путешествие режиссера Давида Фишера, на протяжении 12 лет пытавшегося разобраться, как и почему число шесть миллионов стало каноническим символом Холокоста.

Любой, кому когда-либо рассказывали о Холокосте, знает, что шесть миллионов евреев были убиты в период власти нацистов, но автор картины ставит эту информацию под сомнение. Он ищет ответы на вопросы: когда начался подсчет жертв и когда он закончится? Кто первая жертва, а кто последняя? Какие проблемы существуют с подсчетом и сможем ли мы когда-нибудь установить точное число еврейских жертв Холокоста?

Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме постоянно занимается сбором информации об именах и историях жертв Катастрофы. Огромные усилия направляются на то, чтобы пополнять историческую базу и находить информацию о каждом пострадавшем. К началу 2019 года уже увековечены имена 4.8 млн уничтоженных евреев.

Давид Фишер, который сам относится ко второму поколению переживших Холокост, уводит свой рассказ далеко за пределы статистики, затрагивая аспекты истории, политики и национальной идентичности, нарушающие общественное спокойствие.

Еще одна премьера – фильм «Поворотный момент», который будет показан в понедельник 23 января в 21:00, поднимает сложный вопрос: «Есть ли пути к примирению после содеянного?»

Как футбольный матч между бывшими врагами стал поворотным в истории? Спустя 25 лет после Холокоста игроки сборной Израиля и немецкой команды «Боруссия Менхенгладбах» встретились на поле. В этой непростой ситуации обеим сторонам пришлось преодолеть эмоциональные и политические барьеры, отодвинуть на задний план чувство вины и обиды и сыграть как профессионалы, несмотря ни на что. Именно эта игра положила начало нормализации израильско-немецких отношений.

Используя интервью с немецкими и израильскими футболистами, историками и дипломатами, а также редкие архивные материалы, фильм Ноама Субовица исследует, как налаживались отношения между двумя нациями, имевшими, мягко говоря, сложные отношения в прошлом.

Создателям картины удалось показать зрителю всю силу личной дружбы, которая может разрушить стену между народами, и спорта, который построил мост между противниками.

Смотрите эти документальные фильмы на канале НОТ8 и в видеотеке HOT VOD.

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