Почему израильтяне пренебрегают защитой от солнца?

Первые солнцезащитные кремы появились еще в первой половине прошлого века, а о негативных аспектах воздействия солнечных лучей было известно и того раньше, но далеко не все в наши дни считают защиту от солнца обязательной.

Выясняется, что даже в Израиле с его беспощадным солнцем и распространенностью раковых заболеваний кожи есть люди, которые недооценивают опасность UVA и UVB-лучей и даже противники использования санблоков.

Мы собрали 5 самых распространенных причин, по которым израильтяне отказываются от использования солнцезащитных средств, и обратились к доктору Леавит Акерман, дерматологу и научному консультанту брендов дермокосметики Vichy и La-Roch Posey, с просьбой их прокомментировать.

1. «Я не пользуюсь солнцезащитными средствами, потому что не понимаю, зачем это нужно».

— Защита от солнца необходима, потому что ультрафиолетовое излучение наносит ущерб нашей коже. Этот ущерб накапливается годами и приводит к образованию морщин, пигментных пятен, а самое печальное – к развитию рака кожи. Сегодня не пользоваться солнцезащитными средствами – это все равно что закапывать голову в песок. Или как не переходить дорогу по пешеходному переходу, потому что вы не понимаете, зачем это нужно.

2. «Я слышала, что все солнцезащитные кремы содержат опасные для кожи вещества».

— Есть много мифов на эту тему, но далеко не все, что мы читаем в интернете, правда. Следует помнить, что наибольшую опасность для нашей кожи несет солнце. Оно испускает лучи, которые причиняют ущерб коже и способны вызвать онкологические заболевания. В Израиле ежегодно регистрируется около 1500 случаев заболевания меланомой! А солнцезащитные средства коже не вредят. Существуют исследования, которые подтверждают, что у людей, регулярно пользующихся санблоками, реже развивается рак кожи.

3. «Все кремы с SPF выше 30 оставляют на лице белый неестественный оттенок или делают кожу жирной, как будто я намазала на лицо масло».

— Раньше действительно было так. Но сегодня существуют новые формы солнцезащитных средств, так называемые «бутылочные технологии», особенность которых состоит в том, что они имеют гораздо более приятную жидкую текстуру и в то же время очень высокую защиту против UBA и UVB-лучей. Это тот самый патент, который используется в средствах брендов Vichy и La-Roch Posey. У Vichy сейчас есть новое солнцезащитное средство, которое имеет буквально консистенцию воды. Современные санблоки легкие, прозрачные, быстро впитываются, не оставляют ощущения липкости. Нужно просто проверить разные варианты и подобрать подходящее для вас средство.

4. «Я очень часто бывала на солнце по многу часов и никогда не сгорала, поэтому и теперь не пользуюсь солнцезащитными кремами».

— Действительно, есть люди, более чувствительные и менее чувствительные к солнцу. И не все имеют одинаковую степень риска. Но абсолютно все в той или иной степени подвержены вредному влиянию солнечного излучения. Поэтому более чувствительные люди должны быть намного осторожнее, чаще обновлять слой солнцезащитного средства. Но нет таких, кому вообще не нужны санблоки, потому что рак кожи из-за повреждений, вызванных солнцем, может развиться и у обладателя смуглой кожи.

5. «Я везде передвигаюсь на машине, на открытом солнце бываю только по пути от подъезда к ней, поэтому считаю, что солнцезащитный крем мне не нужен».

— Следует понимать, что мы подвергаемся воздействию солнечного излучения не только, когда идем на пляж. Солнечные лучи проникают и сквозь стекло – через окно в офисе (если вы сидите возле окна), в автомобиле. Особенно, когда мы долго стоим в пробках на трассе. Известен факт, что левая рука у профессиональных водителей бывает намного темнее, на ней больше пигментных пятен. Поэтому нанесение солнцезащитного средства должно быть частью повседневной рутины, а не только перед походом на море или в бассейн. Это лишь малая часть заботы о себе. И когда вы утром гуляете с собакой, и по пути на работу, и если вы сидите в офисе у окна, нельзя забывать о защите от солнца!