Подарить свет другому человеку

Семья Юрия Волкова, зверски убитого в Холоне, согласилась пожертвовать его роговицы для трансплантации, чтобы помочь кому-то обрести зрение.

Вечером 23 ноября 52-летний сотрудник отделения неотложной медицины больницы «Ихилов» Юрий Волков был убит неизвестным мотоциклистом на улице в Холоне.

Вдова покойного Лена Волкова поделилась подробностями ужасного происшествия, а также обратилась с просьбой о финансовой помощи для приобретения места на кладбище в Холоне. Лена хочет похоронить Юрия рядом с их домом, так как у нее нет машины, чтобы добираться на могилу мужа на кладбище «Яркон».

Анна Ольшинская, невестка Волкова, тоже работающая в «Ихилов», сказала, что этим пожертвованием они «смогли подарить свет другому человеку. Этим наша семья сделает свой вклад в общество».

Убийство произошло минувшим вечером на пешеходном переходе. Волковы пошли смотреть квартиру в Холоне. «Мы переходили через дорогу и сделали замечание водителю, ехавшему на красный свет, в то время как мы шли на зеленый. Я сказала, что, может быть, сниму его на телефон, чтобы отправить видео в полицию. Это и стало причиной убийства», – рассказывает Лена. Бытовая ситуация стала причиной ужасной трагедии.

Водитель мотоцикла осознал, что его нарушение снимают, остановился и потребовал отдать ему телефон. Юрий ответил отказом, и получил удар ножом в сердце. Убийца скрылся. Есть запись инцидента с видеорегистратора машины, стоявшей в это время на

светофоре. На ней четко видно, как Волков делает несколько шагов, затем, по словам супруги, говорит ей: «Я плохо себя чувствую», — и падает.

Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую Службы скорой помощи (МАДА) в 18:33. Прибывшие на место происшествия парамедики после осмотра раненого немедленно начали процедуры реанимации и продолжили их в неотложке

по дороге в больницу «Вольфсон». Там бригада врачей тоже боролась за его жизнь, пытаясь стабилизировать состояние, однако, несмотря на все усилия, через некоторое время им пришлось констатировать смерть Юрия.

Члены семьи Волкова, приехавшие в больницу, были потрясены, когда это произошло, и с трудом приняли горькую новость о безвременной смерти их родного человека. Жена Юрия ушла в слезах после дачи показаний следователям полиции, а один из

членов семьи потерял сознание.

Юрий и Лена Волковы около 20 лет проработали в отделении неотложной помощи больницы «Ихилов». Завотделением Ахува Шломо сказала: «Юрий был тихим, скромным человеком. Он был предан своему делу, и всегда оставался лояльным к пациентам. Я шокирована произошедшим. Это не тот человек, который стал бы драться и прибегать к насилию, это просто невероятно».

И все же семья Юрия, несмотря на постигшее её огромное горе, нашла в себе силы для спасения других людей и своим примером показала, что мы способны дарить свет даже в самую темную минуту.

Стоит отметить, что в Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет. Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете.

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.

На правах рекламы.