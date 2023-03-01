Поговорки иврита и русского языка

В этой статье мы разберем происхождение некоторых поговорок на иврите и найдем их связь с русскими выражениями.

Во всех языках, в том числе и в иврите, естьразличные поговорки и устойчивые выражения. Одни из них появились еще в далекие времена, другие взяты из художественных произведений, а третьи созданы нашими современниками. Некоторые из них имеют параллели с другими языками. В этой статьемы разберем происхождение некоторых поговорок на иврите и найдем их связь с русскими выражениями.

מים שקטים חודרים עמוק

«мАим шкэтИм ходрИм амОк»

Вода и камень точит.

Дословно с иврита переводится как «спокойная вода проникает глубоко». А русская поговорка ближе киспользуемому в Книге Иова [14:19] выражению«вода истирает камни» В данном случае вода – символ терпения, а это качество весьма важно в жизни человека, потому такая поговорка в разных вариантах существует во многих языках мира.

מסמר שיער

«месамЕр сеАр»

Волосы становятся дыбом.

Выражение вошло в русский язык практически в виде кальки с иврита и сохранилось в обоих языках по сей день. В той же Книге Иова [4:15] друг Иова Элифаз описывает этими словами свое ощущение, которое он испытал, когда услышал шепот Бога.

סוֹבֵב בְּכַחַש

«совЕв бэ-кАхаш»

Вводить в заблуждение, водить за нос.

Это древнее выражение сохранилось в иврите благодаря Пророку Осии [12:1]. Интересно, что русское «водить за нос», никак не связано с Библией. В русский язык эта поговорка пришла из Древней Греции, где животными управляли с помощью кольца, вставленного в нос. Точно также человек попадает под влияние обманщика и делает то, что от него требуется.

Изучение нового языка всегда очень полезно для мозга. Он находит множество разных соответствий и совпадений, которые помогают нам лучше усваивать лексику и понимать строение чужого языка. Такие совпадения встречаются повсеместно, и поговорки – лишь один из примеров. Особенно интересно изучать языки с древними корнями, такие как иврит. Ведь изучая его, мы можем не только облегчить себе адаптацию в стране, но и получить новый способ восприятия мира и глубокое понимание культуры и истории Израиля.

Однако изучение нового языка может быть довольно сложным делом. Без поддержки и инструкции, может быть тяжело погрузится во все тонкости грамматики и лексики незнакомого языка. Если вы решили изучать иврит, но чувствуете, что нужна помощь, не отчаивайтесь, есть много ресурсов и курсов, которые могут помочь вам в изучении.

Один из главных пунктов, если вовсе не самый главный, который поможет поскорее понять язык Израиля: записаться в школу по изучению иврита — ульпан. По закону, каждый новый репатриант имеет право на один бесплатный государственный курс иврита со сроком обучения 5-10 месяцев, в течение 10 лет с момента репатриации.

Однако для качественного изучения языка одного этого курса безусловно мало, он даст лишь необходимые основы, а что же дальше? Либо продолжать изучение иврита самостоятельно на основе вышеизложенных принципов, либо записаться в частный ульпан, где цена курса может достигать многих тысяч шекелей. Оба варианта имеют право на существование, но есть еще одна возможность, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание.

Благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции вы можете изучать иврит частным образом за государственный счет: программа дает вам право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане!

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность учиться в небольшой группе от 4 до 8 человек. Маленькие группы позволяют намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит в очном и дистанционном формате, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые ведут уроки по современным методикам. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое им удобно.

Курс в «Ульпан шели» не отменяет права на обучение в обычном государственном ульпане!

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в достаточной мере: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

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«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

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