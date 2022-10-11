Праздник в стиле диско

К осенним праздникам международный бренд декоративной и уходовой косметики IL MAKIAGE представил в Израиле свою новую коллекцию, созданную в сотрудничестве с бьюти-блогером Кэйтлин Лайтс.

Результат этой эксклюзивной коллаборации получил название Day To Disco. Новая коллекция макияжа вдохновлена бунтарскойбогемной эстетикой 70-х годов ХХ века и включает палетку теней для век Disco Fox и 3 карандаша для глаз.

Кейтлин Лайтс, звезда YouTube, на канал которой подписано больше 4 миллионов человек, говорит: «Я очень рада представить вам свою новую коллекцию! Создавая её, я думала о каждой из вас,и очень надеюсь, что она вам понравится. Красивые оттенки входящих в коллекцию теней и карандашей подходят для повседневного неброского макияжа, но добавив к ним немного ярких цветов и шиммера, легко создать контрастный и завораживающий вечерний образ. Это была моя постоянная палитра весь последний год, на каждый день и для любого случая. И теперь мне даже не верится, что вы, наконец, тоже можете начать создавать с её помощью свои образы. Не забывайте отмечать меня каждый раз, когда будете использовать эту коллекцию!»

Day To Disco – это винтажный шик 70-х, брызги шампанского, золото и волшебное мерцание теплых и холодных цветов. Коллекция включает в себя:

Роскошную палетку теней для век Disco Fox: 15 любимых оттенков Кейтлин Лайтс с разным финишем — матовым, металлизированным и глянцевым, которые легко наносятся и комбинируются, позволяя создать как сдержанный дневной, так и сияющий вечерний образ. Тени имеют шелковистую текстуру иотличную стойкость, гарантирующую, что ваш макияж продержится до самого утра даже на самой горячей вечеринке. Ониустойчивы к поту, не содержат жиров, спирта, сульфатов, парабенов и фталатов. Корпус палетки имеет цвет розового золота, его дизайн вдохновлен эстетикой 1970-х.

Стойкие карандаши для глаз Groovy Glide – 2 металлизированных и один матовый.

Sonny — бронзово-янтарный оттенок с отражающим свет металлическим финишем.

Super Trouper — оттенок жареных кофейных зерен с отражающимсвет металлическим финишем.

Far Out — бархатистый винный оттенок с драматическим матовым финишем.

Карандаши легко наносятся и прекрасно тушуются. Их можносмешивать, с точностью опытного визажиста добавляя макияжу акценты в стиле панк одним шелковистым штрихом. Интенсивные, хорошо пигментированные цвета не размазываются и неотпечатываются. Карандаши безопасны для чувствительных глаз, водостойкие и не подчеркивают морщины. Не содержат спирта, сульфатов, парабенов и глютена.

Все средства коллекции не тестировались на животных.

Сейчас, в начале продаж, их можно приобрести по специальнымценам. Палетку – за 314 вместо 419 шек., карандаши – за 89 вместо119 шек.

Коллекция Day To Disco уникальна также своей упаковкой. В её комплект входят 4 листа наклеек, нарисованных вручную, с помощью которых каждая обладательница палетки может сделать её индивидуальной и неповторимой, а еще оформить в таком же стиле свой мобильный телефон, ноутбук и другие аксессуары. А те, кто приобретет коллекцию полностью, получит её в великолепном винтажном футляре, имитирующем виниловую пластинку с ярким глянцевым конвертом психоделических цветов.

Приобрести косметику IL Makiage можно на сайте https://www.ilmakiage.co.il/ или в одном из 40 магазинов сети по всей стране.