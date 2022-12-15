Прима-балерина Наталья Осипова прольет новый свет на «Кармен»

Неотразимая Кармен стала идеальной ролью для балерины Натальи Осиповой. Хореограф-режиссер нового спектакля, знаменитая голландка Диди Вельдман переосмыслила любовный треугольник между Кармен, Эскамильо и доном Хосе как драму на съемочной площадке между дивой, режиссером и партнером звезды по фильму (Карлос Саура и Антонио Гадес использовали похожий прием в шедевре 1983 года). Здесь реальность, неоднократно преломляясь, растворяется в вымысле, а вымысел – в реальности.

Эта современная интерпретация Кармен проливает новый свет на звезду классического балета Наталью Осипову, прима-балерину лондонского The Royal Ballet. Легендарнаятанцовщица, получившая все главные роли за девять лет работы в Королевском балете, названа британской прессой «одной из 12 величайших балерин всех времен». Смелое утверждение, конечно, но только безрассудный критик посмеет оспорить его. Так вот, Наталья Осипова исполняет заглавную партию в истории о знаменитой цыганке, которая здесь не совсем цыганка, а… но обо всем по порядку.

Начнем с того, что речь идет не об обычной «Кармен», а озахватывающей кинематографичной версии греховного действа о свойствах страсти: новеллу Мериме, как уже говорилось, переосмыслила всемирно известный хореограф и режиссер Диди Вельдман из Голландии, которая сделала ставку на пятерых первоклассных танцоров. ПомимоНатальи Осиповой, в постановке задействованысуперзвезды Денис Матвиенко и Джейсон Киттельбергер, а также восходящие звезды балетной сцены Ханна Экхольм и Эрик Брахманиа.

В балете Вельдман знакомая история превращается в закулисную драму, где снимается фильм о Кармен с Осиповой в заглавной роли. Денис Матвиенко – Эскамильо(тореадор и бык), а также режиссер фильма, самодовольный и уверенный в себе; Джейсон Киттельбергер – Хосе, который за кулисами спутался с Микаэлой, но играет любовника Осиповой в фильме; Ханна Экхольм в роли Микаэлы и Эрик Брахманиа в роли фаната/оператора/уборщика. Нам с вами выпадет реальный шанс заглянуть за кулисы, в Зеленую комнату, где отдыхают то ли реальные, то ли вымышленные персонажи – герои перевоплощаются столь стремительно, что мы не можем быть до концауверены, какие из них подлинны.

С режиссером и хореографом Диди Вельдман Наталью Осипову познакомил ее партнер в жизни и на сцене Джейсон Киттельбергер. По словам балерины, «Дидинастолько харизматична, что работать с ней было невероятно интересно. С самого начала она сказала, что у нее есть довольно дерзкая задумка: снять фильм на сцене с живыми кадрами».

«Мне хотелось, чтобы публика встретилась с настоящей Натальей Осиповой, – подхватывает Диди Вельдман. –Чтобы зритель увидел ее истинную силу, уязвимость истрасть на сцене. Ее личность настолько велика, что превосходит любую роль, которую она могла бы станцевать. Мне кажется, существует параллель между жизнью Натальи и тем, как она справляется со славой звезды. Вынужденная необходимость соответствовать своей славе, точно так же как это приходится делать нашей Кармен – именно то, что мечтает увидеть любой зритель. Оттого я решила рассказать историю об актрисе как под светом софитов, так и за кулисами, и показать зрителям чудо трансформации».

Наталья признается, что воплощение такого персонажа, как Кармен, должно начинаться откуда-то изнутри, из самого естества. «Это когда ваш мозг работает с вашей душой ивашими мышцами. Я использую свое тело, чтобы создать язык Кармен». Добавим от себя: делает она это так великолепно, что глаз не оторвать.

Бесстрашная, страстная, дерзкая. Все характеристики, традиционно приписываемые Кармен, переосмыслены в новом балете. Героиня Осиповой завораживает тем, что она совсем не та беззаботная обольстительница, какую мы привыкли видеть: ее Кармен представляется куда более сложной личностью. Она может быть страстной и смущенной, непостоянной и сбитой с толку, уязвимой ибунтаркой, жаждущей свободы.

Опера Жоржа Бизе, вдохновленная повестью-бестселлером Проспера Мериме, представляла собой сладкую мужскую фантазию 19 века о раскрепощенной женской сексуальности, о свободном духе, дающем волю воображению. Но эта власть над мужчинами должна былабыть наказана: отсюда и смертельное возмездие от рукиревнивого любовника. Все эти страсти остались в прошлом:нет никаких сомнений в том, что сегодня нам нужна Карменнового времени. И вот – она появилась.

Используя неординарную хореографическую лексику и причудливое чувство юмора, Диди Вельдман создала постановку, которая заставляет по-новому взглянуть на известную героиню. В этом режиссеру помогли художник-постановщик и художник по костюмам Нина Кобиашвили и дизайнер по свету Бен Ормерод. И, разумеется, чувственная музыка Дэйва Прайса – слияние испанского колорита и джазовых ритмов с трубами и перкуссией, а временами и с солирующей скрипкой, отражающей горько-сладкое настроение балета.

О музыке следует сказать особо. Интереснейший композитор Дэйв Прайс, взяв за основу фрагментыоригинальной партитуры Бизе, создал очень необычную партитуру: нам предстоит погрузиться в звуковой мир, представляющий собой захватывающее сочетание прошлого и настоящего. Более того, Прайс использует необычные инструменты, такие к примеру, как кавакинью (небольшой португальский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент). Вероятно, вы скажете: ничто не может улучшить Бизе, но Прайс помещает его великую музыку в современный контекст. И это себя оправдывает.

Хореография Вельдман – чистая поэзия. Диди – хореограф с таким четким словарным запасом движений, чистотой эмоций, простотой в повествовании, что каждое визуальное изображение оказывает сильнейшее воздействие на зрителя. Она легко переходит от классического языка пируэтов, арабесок и жете к угловатым и приземленным движениям современного танца; от веселого, игривого настроения к задумчивым, философским моментам, раскрывающим внутреннюю сложность и уязвимость персонажей.

В этом балете много интересных соло, дуэтов и трио, в особенности дуэтов, ведь они – кровь любой «Кармен». Резкие линии и выразительные прыжки Матвиенко прекрасно контрастируют с более приземленной партией Киттельбергера в па-де-де. Но в центре всего все-таки Осипова, и именно ее способность передать эмоции подергиванием пальцев или покачиванием плеч делает спектакль неотразимым. А фрагмент, в котором Наталья Осипова танцует дуэтом под музыку танго с оператором Эриком Брахманиа в замедленной съемке, поистине завораживает.

Самое неожиданное, что развязка здесь совсем не та, которой ожидаешь. Эта Кармен – женщина из тех, кто убивает, а не из тех, кого убивают. Спойлер: она не умирает, он убивает себя… Но нет, больше ни слова.

Премьера «Кармен» состоялась в Эдинбурге в декабре 2021 года, затем балет был показан в Лондоне и получил высочайшую оценку всех (!) британских критиков – случай беспрецедентный в истории танцевального театра. Теперь эта интереснейшая постановка едет к нам. Наталья Осипова признается, что рада вновь побывать в Тель-Авиве, где она впервые выступила два года назад в партии Жизели. «Мне очень хочется увидеть реакцию израильской публики на эту совершенно новую адаптацию «Кармен», – говорит легендарная балерина.

Посмотреть видео:

https://youtu.be/cxyFrh4T81o

Спектакли пройдут в Оперном Театре Тель-Авива:

Воскресенье, 2 апреля, 20.00

Понедельник, 3 апреля, 20.00

Заказ билетов в Браво: https://cursor.kassa.co.il/announce/73823