Сахарный диабет и состояние кожи: информация, советы, рекомендации

Около 7% населения Израиля страдает сахарным диабетом. В более старшем возрасте этот показатель возрастает до 15%.

Рацион питания, современный образ жизни и увеличение её продолжительности вызывают постоянный рост числа больных диабетом. Сегодня это одно из самых распространенных медицинских проблем, негативно влияющее на многие органы, включая кожу. От 30 до 70% диабетиков страдают от кожных проблем, связанных с этим заболеванием.

Доктор Леавит Акерман, специалист-дерматолог и научный консультант бренда CeraVe, объясняет: «Пациенты с сахарным диабетом должны знать о разнообразных возможных симптомах и стараться быстро их вылечить, пока не наступило ухудшение состояния и не возникли нежелательные осложнения. Порой одними из первых признаков диабета становятся именно кожные проявления. Как известно, кожа — самый большой орган нашего организма, который выполняет множество функций, в том числе предотвращает проникновение вредных веществ. Кожа является своеобразным буфером между внутренними органами и внешней средой и, чтобы правильно выполнять свои функции, она должна быть здоровой. Существуют исследования, указывающие на связь между снижением уровня церамидов (церамиды или керамиды — это природные жиры, одна из главных составляющих гидролипидного слоя кожи) и дерматологическими заболеваниями».

Зимой большая часть населения в той или иной степени страдает от сухости кожи, которая неприятна сама по себе, но также нередко сопровождается раздражающим зудом и может приводить к появлению трещин. У диабетиков эта проблема встречается значительно чаще, особенно им досаждает сухость стоп, но не только. Поэтому для них критически важно уметь правильно ухаживать за кожей и своевременно устранять возникающие проблемы, чтобы предотвратить серьезные осложнения.

Эксперты и консультанты бренда CeraVe составили ряд советов и рекомендаций, которые рекомендуется взять на вооружение всем страдающим сахарным диабетом.

Теплый душ. Все, кто «любит погорячее», обратите внимание: диабетикам рекомендуется принимать только теплый душ, поскольку горячая вода усиливает сухость кожи. Сразу после душа нанесите увлажняющий крем, содержащий церамиды, гиалуроновую кислоту и питающие кожу ингредиенты. Регулярный и постоянный уход предотвратит шелушение, зуд и трещины на коже.

Моющие средства. Рекомендуется использовать средства (как для тела, так и для лица), в состав которых входят увлажняющие компоненты. Питательное очищающее молочко, содержащее три вида незаменимых для кожи церамидов, выполняет одновременно два действия – очищает и поддерживает увлажненность кожи, не нарушая её естественный защитный слой.

Кожа стоп. Важно уделять особое внимание стопам. Диабет ухудшает кровоснабжениеконечностей и снижает их чувствительность. Если регулярно ухаживать за кожей ног, можносохранить их здоровье и даже увеличить приток крови с помощью массажных движений.Кожа стоп имеет тенденцию утолщаться и трескаться, особенно в сухую погоду, поэтомуследует регулярно наносить подходящий увлажняющий крем. Рекомендуется использоватьвосстанавливающий крем для ног, предназначенный для очень сухой и шершавой кожи,который обеспечивает моментальное увлажнение и восстановление при трещинах и сильнойсухости, мягко отшелушивая омертвевшие клетки. При чересчур сухой коже стопрекомендуется удалять ороговевший слой с помощью щадящей шлифовки. Не стоитиспользовать для этого нож, который может поранить кожу, у диабетиков такие травмызаживают долго.

Фолликулярный гиперкератоз. Это явление часто встречается у больных сахарным диабетом. На устьях волосяных фолликулов (в основном на руках) появляются бугорки, называемые роговыми пробками, которые образуются в результате закупорки пор клетками внешнего слоя кожи. Чтобы вернуть коже гладкость, необходимо удалить эти пробки. Это можно сделать с помощью средств, содержащих уникальную комбинацию салициловой кислоты, мочевины и липо-гидрокси-кислот, которые аккуратно отшелушивают кожу, не раздражая ее.

По словам доктора Акерман, можно «добиться компенсации сахарного диабета и сохранить качество жизни, если выполнять назначения врачей и заботиться о своей коже».

Бренд дермокосметики CeraVe предлагает средства для ухода за кожей, адаптированные для больных сахарным диабетом. Крем для ног и увлажняющий крем для лица и тела, предназначенные для сухой и очень сухой кожи, имеют уникальную формулу, которая включает гиалуроновую кислоту и 3 незаменимых для кожи церамида.

Церамиды чрезвычайно важны для поддержания влажности кожи и восстановления её естественного защитного барьера. Возраст и воздействие окружающей среды могут приводить к снижению уровня церамидов, а использование содержащих их средств для ухода за кожей, способно восстановить и укрепить природную защиту. Продукция CeraVe гипоаллергенна, прошла дерматологическое тестирование, не содержит отдушек и парабенов. Подходит для взрослых и детей.

Косметику CeraVe можно приобрести в фарм-сетях, частных аптеках, а также аптеках больничных касс «Маккаби» и «Меухедет» по всему Израилю. Кроме того, она продается онлайн в различных интернет-магазинах.