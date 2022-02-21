Шабат шалом! Во всеоружии иврита

Праздник – каждый день, говорят оптимисты. Мы, евреи, пусть не самые большие оптимисты, но всегда, с древних времен к этому стремились. И поэтому у нас праздник – каждый седьмой день.

«Шабат» (שבת), суббота — седьмой день творения, святой день, который заповедано чтить в память о том, что в течение шести дней Бог создавал этот мир, а в седьмой — отдыхал. Слово «шабат» происходит от глагола «лишбот» (לשבות) и означает «отдыхать», «прекратить деятельность». И не важно, верующие мы или не очень. Отдыха и праздника хочется всем.

В Израиле принято приглашать гостей в этот особенный день, когда важно уделить время семье, отдыху и немного притормозить суету будней.

Вы тоже однажды можете стать гостем на праздничной трапезе. И чтобы вы были в теме происходящего, мы хотим снабдить вас полезными фразами на иврите.

Встречают шабат еще в пятницу, с заходом солнца. За 18 минут до захода солнца женщины зажигают субботние свечи – «нэрот шабат» ( נרות שבת) и произносят молитву.

С этого момента в ваш дом вошла суббота, которую еще сравнивают со встречей невесты, на иврите кала (כַּלָה). Принято говорить друг другу «шабат шалом»! ( שבת שלום) -традиционное субботнее приветствие, пожелание мира в шаббат.

Перед тем как сесть за праздничный стол, нужно помыть руки, но в шабат это особая церемония – «нетилат ядаим» (נטילת ידים ‏), что переводится как омовение рук. Её целью является очищение от ритуальной нечистоты и подготовка к святому. Из специального кувшина льют воду на руки, омывая их поочередно три раза.

Перед трапезой, на иврите – «аруха» ( ארוחה), глава семейства произносит благословение «кидуш» (קידוש) над наполненным до краев бокалом вина. Нет строгого меню и порядка подачи блюд, но стол обычно накрывают щедро, не забывая про важный элемент – традиционный субботний хлеб – халу (חלה), которую накрывают салфеткой.

Во время трапезы также принято петь шабатние песни — ширим (שירים), общаться с семьей и гостями. Сборник песен и молитв можно найти в сидуре, в котором поэтапно расписана последовательность молитв и песен на субботний вечер. Название сидур связано со словом «сéдер» (‏סדר‏‎ — «порядок, распорядок»).

Традиционно поют песню «Леха доди ликрат кала пней шабат некабела»:

לְכָה דוֹדִי לִקְרַאת כַּלָּה

פְּנֵי שַׁבָּת נְקַבְּלָה

«Пойдем, мой друг, навстречу невесте, давай вместе встретим шабат!» А также приветственный гимн «Шалом алейхем»( שלום עליכם) – «Мир вам» в честь ангелов шабата.

На следующий день все отдыхают, проводят время с семьей, а с наступлением вечера и появлением первых звезд – «кохавим» (כוכבים ) шабат заканчивается, и мы желаем друг другу хорошей недели – «шавуа тов» ( שבוע טוב )!

А может быть, вместе с новой неделей после веселого шабата пришло время начать изучать иврит и в следующий раз не ограничиваться в гостях только отдельными фразами?

Благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции вы можете изучать иврит частным образом за государственный счет: программа дает вам право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане!

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность учиться в небольшой группе от 4 до 8 человек. Маленькие группы позволяют намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит в очном и дистанционном формате, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые ведут уроки по современным методикам. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое им удобно.

В «Ульпане шели» вы можете поднять свой уровень до самого высокого, начать понимать окружающих и уже смело петь субботние песни, не заглядывая в текст с огласовками.

Курс в «Ульпан шели» не отменяет права на дальнейшее обучение в обычном государственном ульпане, но уже на следующем уровне!

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в совершенстве: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

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«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

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