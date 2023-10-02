Сражение за землю – школа или ешива, «матнас» или синагога, кто решает?

При распределении земли и зданий, принадлежащих муниципалитету, борьба возникает потому, что такие решения являются долгосрочными.

В начале месяца было опубликовано шокирующее исследование, которое показало, как распределяются земли муниципалитетов.

Кому и с какой целью будет отдана в пользование земля в городах и местных советах, решает местное самоуправление. Кому разрешить строить, под что выделить площадку – под бассейн или микву? Под «матнас» или синагогу? Под скаутский клуб или еще одну ешиву?

При распределении земельных участков или зданий, принадлежащих муниципалитету, борьба возникает, не только потому что выделение каждого из них для определенной цели происходит за счет других видов использования, но главным образом, потому что согласно закону такие решения являются долгосрочными.

Местный орган власти может выделить территорию для конкретной цели на срок до 25 лет и продлить её использование по истечении этого времени. Другими словами, территория, отведенная под ешиву или ультраортодоксальную школу, в обозримом будущем больше не будет передаваться в пользование, например, скаутскому движению или под спортивный зал для жителей квартала.

В исследовании доктора Ариэля Финкельштейна и Илы Гольдберг из Израильского института демократии, которое было опубликовано в газете TheMarker, собраны данные 185 муниципалитетов, на территории которых проживает 79% населения Израиля. Согласно им, 40% всей земли выделяется под синагоги, залы для изучения Торы («бейт-мидраш») и другие религиозные учреждения. И это без учета частных религиозных школ. 85-90% участков земли, выделенных на школы и детские сады, приходится на ультраортодоксальные учреждения, говорится в исследовании.

Сражения за землю проходят по всей стране. В тихом Реховоте и самом светском Тель-Авиве.

Немало шокирует, что этот чудовищный перекос в приоритетах произошел даже в Нетании, которая поднялась на третье место в стране среди светских городов по выделению земель под религиозные учреждения. Сразу после Иерусалима и Бейтар-Илита, впереди Бней-Брака! Некогда это был открытый светский город без перерыва (да, этот титул Тель-Авива был вполне применим и к Нетании) сейчас же в субботу он все больше напоминает Бейтар-Илит. Закрыты развлекательные центры, строится все больше синагог и все меньше центров отдыха и досуга.

Сегодня, несмотря на то что большая часть жителей города не религиозна, большинство голосов в городском совете принадлежит религиозным и традиционалистам

Адвокат Адир Биньямини («Еш Атид»), говорит: «Для принятия решения о передаче государственной земли в городском совете необходимо согласие абсолютного большинства его членов, 51%. Но если мы не создадим светскую и либеральную коалицию, ситуация будет только усугубляться. Со своей стороны я делал все возможное, чтобы помешать созданию религиозных учреждений в явно светских кварталах, где были необходимы другие вещи, имеющие более высокий приоритет. Так было в районе Бен-Цион, в самом центре которого планировалось построить «бейт-мидраш» для тех, кто в этом квартале даже не живет. После долгой борьбы нам удалось перенести запланированное заведение в другое место».