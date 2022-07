Stoli – за победу Украины!

Помните водку «Столичная»? Наверняка помните! Так вот, забудьте!Теперь она будет продаваться исключительно как Stoli, и дело не только в новом названии марки. В ответ на вторжение России в Украину всемирно известная компания Stoli Group не простопереименовала бренд, а совершила крупнейший ребрендинг во избежание любых ассоциаций с агрессором.

Компания Stoli Group была основана в 1997 году. Она принадлежит бизнесмену и известному критику путинского режима Юрию Шефлеру, а сам завод Latvijas Balsams расположен в Латвии. Твердая позиция владельца Stoli Group в отношении нынешней российской власти, решимость сотрудников компании действовать и нежелание сохранять хоть какую—то причастность к России послужили основными мотивами в решении о переименовании бренда.

Ранее Stoli Group сообщила, что не будет использовать российское сырье для производства водки. Все составляющие планируют импортировать из Словакии.

Кроме того, этой весной Stoli Group выпустила лимитированную серию водки в поддержку Украины. Дизайн бутылки – это гармоничное сочетание мозаичного сине-желтого узора, слогана #LIBERATEUKRAINE и изображения голубя, несущего оливковую ветвь – традиционный символ мира и братства. Все средства от продажи этой серии пойдут на помощь украинским беженцам в рамках программы World Central Kitchen (WCK), некоммерческой организации, основанной шеф-поваром Хосе Андресом, которая обеспечивает свежей и вкусной едой беженцев из Украины, а также тех, кто сегодня находится в городах, пострадавших от войны.

WCK помогает беженцам в Украине, Польше, Молдове, Венгрии, Румынии, Словакии и Испании. Работает с местными ресторанами, предприятиями общественного питания и закусочными на колесах, чтобы обеспечить обедами пограничные переходы, приюты и другие места, где находятся беженцы. WCK ежедневно готовит более 300 тысяч обедов!

Stoli Group поставила перед собой цель собрать 1 миллион долларов кпразднованию Дня независимости Украины – 24 августа.

«В то время, как украинцы продолжают нести невообразимые потери, мы делаем небольшой вклад, чтобы продемонстрировать им свою безоговорочную поддержку. Эта бутылка Stoli® Vodka не только поможет Украине финансами, но и станет символом солидарности», — сказал Дамиан МакКинни, генеральный директор Stoli Group.

Еще в самом начале российского вторжения Stoli Group немедленно предоставила помощь в переезде, а также финансовую и эмоциональную поддержку своим сотрудникам и деловым партнерам в Украине.

В дополнение к особой серии водки в поддержку Украины Stoli® Group запускает благотворительную программу под названием «Коктейли для Украины», которая призывает бары и рестораны жертвовать в пользу WCK один доллар США от продажи каждогококтейля с водкой Stoli®. У посетителей также будет возможность сделать прямое пожертвование, отсканировав в меню QR-код, которыйведет на страницу сбора средств Stoli® Group для WCK — https://donate.wck.org/team/417707 .

А в Израиле водка Stoli также стала спонсором благотворительной акции «Доброго вечора, ми з України!», в рамках которойукраинские звезды эстрады и стендапа 11 июля выступят на площадке Zappa be park в парке Яркон (Тель-Авив). 100% сборов от концертапойдут на помощь пострадавшим украинцам.

Помочь Украине и приобрести билеты на концерт вы можете по ссылке.

Согласно ежегодному исследованию Annual Brands Report, проводимому авторитетным изданием Drinks International, в 2020 году бренд Stoli занимал 6-е место среди самых продаваемых водок в лучших барах по всему миру, а также входил в ТОП-10 самых трендовых водок мира в HoReCa. Стоит также отметить, что на протяжении многих лет эта водка занимает лидирующие позиции на рынке США.

Водка Stoli производится исключительно из спирта категории«Альфа». Дистилляция происходит 3 раза с отсечением так называемых «голов» и «хвостов». Спирт последнего поколения «Альфа» создан с применением самых передовых технологий очистки. Сырьём для его производства служат яровая пшеница, озимая пшеница и ячмень (в отличие от других спиртов — «Базис», «Экстра», «Люкс», которые вырабатываются из смеси зерна и картофеля). Главное отличие «Альфы» от других спиртов – строгиетребования к содержанию метилового спирта – не более 0.003%, тогда как для классов «Люкс» и «Экстра» этот показатель – 0.02%. На более понятном потребителю языке это значит, что Stoli производится из лучшего и самого чистого спирта.

Водка Stoli сертифицирована и выпускается в полном соответствии со строгими критериями законов кашрута, иными словами, является кашерной водкой.

За всю историю своего существования водка Stoli была удостоена множества наград на международных выставках и конкурсах. Среди последних – золотые медали, присуждённые известным журналом The Spirits Business Magazine в 2010 году, 8 медалей, полученных на престижном ежегодном конкурсе алкогольных напитков в США – The Beverage Testing Institute’s International Review of Spirits», а также высшая награда на International Spirits Challenge в 2014 году.