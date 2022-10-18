Ваш питомец и праздничный стол

Наступил долгий период осенних праздников, когда многие из нас задумываются о духовном, подводя итоги года. И, конечно же, не забывают о физическом, готовясь к праздничным застольям. Это время расслабиться, замедлиться и побаловать себя, в том числе и чем-то вкусным. А те из нас, у кого в доме живет кошка или собака, иногда хотят подарить ощущение праздника и своему питомцу. Люди проявляют свою любовь к животным через заботу и внимание и стараются баловать их «вкусняшками». Да и гости так и норовят угостить вашего пушистого друга едой с праздничного стола.

Ветеринары не советуют давать питомцам «человеческую» еду по многим причинам:

Включение в рацион еды, предназначенной для людей, может привести к нарушению баланса питательных элементов, к тому же эти продукты могут отличаться низкой усвояемостью и даже быть опасными для данного вида животного. Критичное увеличение веса. Люди часто предполагают, что от пары кусочков питомец не поправится, но на самом деле это не так. Например, для 10-килограммовой собаки маленький кусочек сыра по калорийности эквивалентен гамбургеру для её хозяина. Небольшие перекусы могут быстро накапливаться, приводить к увеличению веса и развитию у питомца целого ряда проблем со здоровьем, таких как диабет или болезни сердца. Нежелательное поведение. Ещё одна причина, почему не рекомендуется угощать питомцев – поощрение «попрошайничества». Собака или кошка могут решить, что раз уж её кормят едой со стола, ей позволено утащить кусочек со стоящей на столе тарелки, можно запрыгивать на кухонную мебель и залезать в шкафы.

Если все-таки вы хотите угостить любимца, необходимо делать это осознанно! Следует понимать, для чего вы это делаете, и точно знать, что можно давать, а что нет. Если вы выбрали для своего питомца питание промышленными кормами, то он, в принципе, не нуждается ни в каких добавках. Готовые корма сбалансированы и специально разработаны под нужды организма животного, важно только убедиться, что они подобраны согласно возрасту, породе и особенностям здоровья питомца.

Такие продукты предлагает, например, Royal Canin – известный французский производитель продуктов питания для кошек и собак, который еще с 1968 года работает над созданием сбалансированных кормов для домашних животных. На основе своего многолетнего опыта и данных, полученных от ученых и ведущих ветеринаров мира, в лабораториях компании разрабатывают специализированные продукты для собак и кошек, которые наилучшим образом подходят для конкретной породы, возраста или состояния здоровья. Корма ROYAL CANIN отличаются высоким качеством и содержат все необходимые вещества для правильного развития и поддержания здоровья наших четвероногих друзей.

Если вы начинаете добавлять в этот оптимальный рацион «человеческую» пищу, то баланс может нарушиться. Не всегда то, что едим мы, хорошо усваивается животными. Некоторые продукты могут спровоцировать у них аллергию или расстройство желудка. А что-то и вовсе может оказаться ядом для собак и кошек. Например, лук вызывает сильнейшую анемию. Авокадо содержит вещество «персин», которое приводит к сильнейшей рвоте и диарее у собак. Шоколад содержит теобромин, который токсичен для собак.

Некоторые владельцы животных кормят своих питомцев только натуральными продуктами, и многие ветеринарные врачи категорически против этого. Натуральное питание имеет право на существование, но только когда люди точно понимают и знают, как это делать. Если же вы не готовы изучать каждый продукт и проверять на своей собаке или кошке, как он будет усваиваться, то лучше не добавлять в рацион питомца ничего, кроме привычного корма. К тому же, кислотность желудка подстраивается под определенное питание. Абсолютно разные пищеварительные процессы нужны для того, чтобы переваривать сырое мясо, вареную пищу или сухой корм. Таким образом, если обычно вы кормите собаку или кошку сухим кормом, то любая непривычная еда может нарушить пищеварение.

Относитесь к своему четвероногому другу внимательно и бережно, и он подарит вам множество теплых моментов, радость и огромную безусловную любовь.