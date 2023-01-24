Вкусный ликбез на иврите

Тем, кто недавно приехал в Израиль, иврит иногда кажется непостижимым. Легко растеряться даже в таком привычном и понятном месте, как магазин или рынок.

— Приятного аппетита?

— Смачного?

— Bon appétit?

— בתאבון!

Иврит – язык мало на что похожий, и тем, кто недавно приехал в Израиль, иногда кажется вовсе непостижимым. Переезд в новую страну сам по себе является большим выходом из зоны комфорта, а языковой барьер способен окончательно выбить из колеи. Тяжело объясняться на улицах, в государственных учреждениях, но легко растеряться даже в таком привычном и понятном месте, как магазин или рынок. Да-да здесь за свежими овощами и фруктами лучше ходить на «шук» שׁוּק – он же рынок.

Как на иврите называется хлеб? А сметана? А что такое котедж? И чем он отличается от сметаны? Как будет «курица», а как «куриные окорочка»? Как отличить веганские котлетки от невеганских по надписи на упаковке? В конце концов, как заказать себе капучино или тот самый тыквенный латте в кофейне (при наличии последнего, конечно же)?

На эти и другие вопросы, связанные с покупкой продуктов на иврите, ответит преподаватель «Ульпана шели» — Анна Руссе!

20 января в 10:30 (как раз перед шопингом накануне шабата!) Анна расскажет вам в зуме всё самое важное на «вкусные» темы! Сам урок бесплатный, но для комфорта участников количество мест ограничено, вход только по предварительной записи. Запись в WhatsApp по номеру телефона +972 58-660-7871 (Марина). Для записи напишите свое имя, фамилию и город проживания.

А что такое «Ульпан шели»? Это частная языковая школа, но благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции вы можете изучать иврит частным образом за государственный счет: программа дает вам право на полный возврат стоимости обучения в любом ульпане, в том числе, и в этом!

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность учиться в небольшой группе от 4 до 8 человек. Маленькие группы позволяют намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит в очном и дистанционном формате, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые ведут уроки по современным методикам. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое им удобно.

Курс в «Ульпан шели» не отменяет права на обучение в обычном государственном ульпане!

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в достаточной мере: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

Важно!

Для записи на частный субсидированный курс в «Ульпан шели», получения подробной информации о критериях программы «Ваучер» и возможностях обучения оставьте заявку на сайте https://bit.ly/ulpan_sheli . С вами свяжется русскоязычный координатор и ответит на все вопросы.

«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

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