Вслед за отцом: Шауль пожертвовал почку и сумел спасти трех человек

Несколько лет назад Шауль Эшхар принял непростое решение: безвозмездно пожертвовать почку незнакомому человеку. В результате оказалось, что он спас не одного, а трех человек. «Мысль стать донором-альтруистом посещала меня много лет, — говорит Шауль. — Мой отец тоже пожертвовал почку восемь лет назад, меня просто так воспитали».

Отец Шауля, Ицхак Эшхар, стал донором-альтруистом, когда ему было за 60. «Меня это немного обеспокоило и удивило, — вспоминает его сын, — но любой, кто знаком с моим отцом, знает также, что он всегда занимался добрыми делами, так что это было для него совершенно естественно. Я горжусь им. Так он и нас воспитывал».

Шаулю 34 года, он адвокат из Лода, женат, отец пятерых детей, «Много лет я думал о том, чтобы пожертвовать почку, и предполагал, что когда-нибудь это произойдет, — рассказал Шауль корреспонденту Ynet. — Это заняло время, потому что я должен был посоветоваться с семьей и убедиться, что мы готовы к такому испытанию. Сам процесс тоже был долгим — около трех лет. На этом пути у меня возникали сомнения, в основном, потому что я знал, какое бремя ляжет на плечи моей жены. После операции нельзя поднимать тяжести, например детей, и с этим пришлось справляться моей жене. Но я чувствовал, что эта цель важнее всего, и отказаться от неё невозможно. Если врачи разрешают и риск небольшой, то и опасения меркнут. Я работаю как доброволец в скорой помощи и знаю, в каком опасном мире мы живем. Мне приходилось оказывать помощь при колото-резаных ранах утром и огнестрельных вечером. Столкновения с такими опасными для жизни ситуациями помогли мне понять, насколько драгоценна жизнь, и что, если мы сталкиваемся с тьмой, мы призваны стать частью света».

Обратившись в Национальный центр трансплантологии, Шауль решил стать участником программы перекрестного донорства. «Для меня было важно максимально увеличить свой вклад, особенно учитывая тот факт, что я делаю это молодым и здоровым, и у меня первая группа крови, которая может подойти всем. Я был уверен, что моя почка окажется очень нужна», — говорит Шауль.

Что же такое перекрестное донорство и донорство по цепочке? Из-за катастрофической нехватки донорских почек для спасения жизней пациентов, ожидающих трансплантации, израильским врачам приходится искать нестандартные решения. Одно из наиболее эффективных – это обмен донорами, так называемые «пересадки по цепочке». У нуждающихся в трансплантации почки часто есть близкие, готовые пожертвовать орган, но не всегда они подходят по комплексу гистосовместимости. И тогда медики могут подобрать для больного человека донора, а для его близкого – реципиента из числа других людей, оказавшихся в такой же ситуации. В результате происходит перекрестная пересадка почек или пересадка по цепочке. В подобных программах участвуют также доноры-альтруисты, позволяя создавать новые цепочки для донорства.

В итоге Шауль пожертвовал свою почку 65-летней Яфе Эрлих, тоже с первой группой крови, которая полтора года ждала пересадки. Сын Яфы, почка которого ей не подошла, пожертвовал орган молодой женщине. А ее мать отдала почку 45-летнему мужчине по имени Дмитрий, который находился на диализе уже семь лет и восемь с половиной лет ждал донорской почки.

Сын Яфы, Итай Эрлих (40 лет), является отцом семерых детей. Он рассказал, что сразу вызвался пожертвовать почку своей матери, но оказалось, что она не подходит. «Нет ничего, что могло бы уравнять вклад Шауля с моим, — говорит Итай. — Думаю, если бы не моя мама, я бы не решился на такое. Я очень рад, что моя мама получила почку, это дает нам надежду».

Почка Итая была пересажена 33-летней Шани Хазут, матери четырехлетней девочки. Проблемы с почками у нее начались еще в детстве, когда она заболела ангиной, которая переросла в васкулит. Когда Шани было 20 лет, проблема вернулась с новой силой и еще больше обострилась при беременности. В результате, поскольку донорской почки не было, пришлось начать процедуры диализа. «Моя мать хотела пожертвовать мне почку, но анализы показали, что её орган мне не подходит, и мы начали искать другого донора», — говорит Шани. Она записалась на программу перекрестного донорства в Национальном центре трансплантологии, и поиски начались. В результате благодаря Шаулю выстроилась цепочка, и Шани получила почку Итая Эрлиха, а ее мать, Дебора Коэн, пожертвовала почку Дмитрию.

Доктор Тамар Ашкенази, директор Национального центра трансплантологии, говорит, что Шауль Эшхар один из многих израильтян, которые делают альтруистические пожертвования и тем самым спасают жизни. «Есть и другие люди, подобные ему, которые обращаются к нам и хотят пожертвовать почку, — говорит она. — Эти доноры участвуют в программе перекрестной трансплантации. Мы запускаем компьютеризированный алгоритм, который находит соответствия между донорами и реципиентами, и иногда создаются цепочки пожертвований, как в этом случае. У нас получается несколько таких цепочек в год. Были уже цепочки трансплантаций из пяти человек и даже из восьми. Любой, кто думает о пожертвовании почки, может связаться с нами. Это чрезвычайно важное и благородное дело».

«Дарить — это великое дело, это великий подарок и большое удовлетворение», — говорит Шауль Эшхар.

В Израиле очень развито альтруистическое донорство. В 2021 году на 30% возросло число доноров-альтруистов, которые спасли жизнь незнакомым им людям: 243 человека в 2021 г. против 188 в 2020-м. На 10% выросли показатели по внутрисемейному донорству.

Также в Израиле уже много лет существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3a2oZ3w

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке

На фото: Ари Рингер и Йоси Москович