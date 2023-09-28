Юлиан Рахлин и Иерусалимский симфонический откроют сезон в ре мажоре

Мы с вами стоим на пороге великих открытий – как это случается в канун каждого музыкального сезона.

И первое из них ожидает нас уже в начале октября, когда мы впервые откроем для себя Юлиана Рахлина в совершенно новом качестве – музыкального руководителя и главного дирижера Иерусалимского симфонического оркестра. Тогда же ИСО откроет свой новый, 86-сезон, в течение которого музыкальный руководитель оркестра не раз повернется к публике не только спиной (заняв место за дирижерским пультом), но и лицом (заняв место солирующего скрипача).

Итак, в начале октября меломанам Иерусалима, Тель-Авива и Ашдода будет представлена первая классическая программа 86-сезона ИСО. Под управлением Юлиана Рахлина прозвучат увертюра к «Руслану и Людмиле» Глинки, Четвертая симфония Чайковского и его же Скрипичный концерт (в котором Рахлину предстоит и управлять оркестром, и играть на скрипке «ex Liebig» работы Страдивари). Так что открытие будет в буквальном смысле сказочным – мы ведь с вами помним, что место действия оперы «Руслан и Людмила», согласно авторским указаниям, – «Киев и сказочные места». И действуют в этой дивной сказке, как и у Пушкина, добрый волшебник Финн и злая волшебница Наина, злой волшебник Черномор, певец Баян, великий князь Киевский Светозар, его дочь Людмила, киевский витязь Руслан, боярыни, няньки, мамки, отроки, карлики, нимфы и ундины, рабы Черномора и девы волшебного замка, ну и много кого еще. К слову, композитор Глинка «плохим» персонажам оперы отомстил, лишив их вокальной характеристики: для колдуньи Наины он придумал речитативный говорок, а Черномору и вовсе пришлось довольствоваться ролью без слов.

Любопытно, что увертюра к «Руслану и Людмиле» лишь называется таковой, ибо речь идет об отдельном сочинении, написанном уже после завершения оперы. Этот опус считается первой вершиной симфонического творчества Глинки. Как любят отмечать музыковеды, в увертюре раскрывается главная идея произведения – торжество светлых сил, побеждающих зло (в реальном бы мире так). Построена она, разумеется, на главных оперных темах, включая «героические» аккорды вступления, которые Глинка сравнивал с богатырскими ударами кулака, виолончельную тему любви из арии Руслана, целотонную гамму Черномора и ликующую музыку финала; но самым сказочным является средний ее раздел, в котором возникают таинственные, фантастические звучания, в том числе так называемые «аккорды оцепенения». Написана увертюра в ре мажоре – как и Скрипичный концерт Чайковского, который последует в концерте вслед за ней; так решил маэстро Рахлин.

Программа, разумеется, не случайна: Четвертая симфония Чайковского создавалась во время Русско-турецкой войны, которая была для композитора роком, фатумом, подлинной трагедией; оттого фа-минорную Четвертую часто называют «криком души». Причем души не героя-вояки, а обычного живого человека. Даже мажорный финал здесь трагичен, ибо веселье – чисто внешнее, а внутри у человека беда. Как бы ни пытались валторны трубить во все фанфары. «Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно», – писал в ту пору Петр Ильич Надежде Филаретовне фон Мекк, своему «лучшему другу», которой и посвящена симфония. Ассоциации очевидны.

Скрипичный концерт Чайковского был создан вскоре после окончания Четвертой симфонии, в том же 1878 году, оттого оба опуса схожи по настроению: чеканная речь и лирические раздумья первых частей увенчаны картинами народного веселья в финале. Вот что писал композитор во время работы над концертом неизменной фон Мекк: «Я сегодня в самом мрачном состоянии духа. Я не могу даже работать, – до того всецело поглощен грустными, безнадежно грозными политическими известиями. Нужно ожидать войны. Опять потекут кровавые реки; опять интересы искусства отойдут на последний план. Мне как-то совестно приниматься за переписку Скрипичного концерта ввиду угрожающей нам музыки ядер, бомб, пуль и торпед».

К слову, концерт этот невероятно сложен для исполнения; известно, что поначалу Чайковский посвятил его Леопольду Ауэру, но тот не решился сыграть сие произведение из-за слишком уж заковыристых пассажей. Впервые Скрипичный концерт Петра Ильича исполнил Адольф Бродский, которому он и был перепосвящен.

Один из самых востребованных скрипачей и альтистов мира, дирижер, лауреат множества международных конкурсов, в том числе классического «Евровидения» (тогда ему было всего 14), да к тому же вошедший в историю как самый молодой солист, когда-либо выступавший с Венским филармоническим оркестром (коим управлял не кто иной как Рикардо Мути), Юлиан Рахлин ныне является профессором Венской консерватории, в которой когда-то учился у профессора Бориса Кушнира. Стажировался он у Пинхаса Цукермана, изучал дирижирование у Мариса Янсонса и Даниэле Гатти, некоторое время назад занял пост главного дирижера Норвежского симфонического оркестра Кристиансанда, является главным приглашенным дирижером филармонического оркестра Турку в Финляндии. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить руководимые им фестивали, особенно Herbstgold во дворце Эстерхази в Айзенштадте и всемирно известный фестиваль камерной музыки «Юлиан Рахлин и его друзья» в Дубровнике. Но самое отрадное для нас с вами, что Рахлин стал отныне музыкальным руководителем и главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра. И вскоре нам выпадет шанс отметить это событие на открытии нового сезона ИСО – первого сезона под руководством блистательного Юлиана Рахлина.

Первые концерты 86-го сезона Иерусалимского симфонического оркестра состоятся:

4 октября в 19:30, зал «Генри Крауна», Иерусалим

5 октября в 20:00, зал «Смоларш», Тель-Авив

8 октября в 20:30, Центр сценических искусств, Ашдод

Билеты в «Браво» здесь: https://bit.ly/4870oEk и здесь: https://bit.ly/3Z6nIhk

Автор текста: Лина Гончарская

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