Загорать или не загорать? Вот в чем вопрос

Можно ли иметь загорелую кожу, не подвергая опасности свое здоровье.

Еще много лет назад специалисты – врачи и косметологи – пришли к консенсусу, что загорать вредно. Они не устают напоминать нам об этом каждый год, особенно в преддверии лета, но стоит только установиться более-менее теплой погоде, как пляжи заполняются телами желающих, чтобы их кожа приняла золотой, бронзовый то и шоколадный оттенок.

Собственно говоря, вреден не сам загар, а способ, которым мы его получаем – длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. Солнечное излучение принято делить на два типа:

• UVB-лучи, которые вызывают немедленные повреждения кожи (ожоги, покраснение и т. д.), когда мы находимся на солнце долго или в неподходящее для этого время,

• UVА-лучи, проникающие в более глубокие слои кожи и вызывающие долгосрочные повреждения, ускоренное старение кожи, усиление пигментации, появление темных пятен и морщин. Излучение UVA не зависит от силы солнечного света, то есть оно повреждает кожу в любое время года, именно поэтому кожу лица необходимо защищать постоянно.

Доктор Леавит Акерман, дерматолог и научный консультант косметических брендов Vichy и La Roche-Posay, поясняет: «Повреждения, вызываемые солнечным излучением, постепенно накапливаются с годами. Если сначала организм может восстановить их и предотвратить ущерб, то с годами способность кожи к восстановлению нарушается и ослабевает, начинают формироваться признаки солнечного повреждения: пигментные пятна, морщины, общее изменение тона кожи и даже онкологические заболевания».

Итак, загорать однозначно не стоит, а выходя под прямые солнечные лучи, необходимо использовать качественные средства с высоким SPF-фактором. Но что же делать тем, кого природа и родители не одарили смуглой кожей? Круглый год ходить бледными?

Это совсем не обязательно! Сегодня существуют способы придать своей коже красивый золотистый оттенок – на несколько часов, а то и дней – без опасности для здоровья.

Например, ведущий французский бренд дермокосметики La Roche-Posay к недавно представил инновационный крем Antelios Age Correct SPF50, который эффективно ограждает от вредных лучей и содержит компоненты для увлажнения кожи и коррекции возрастных изменений.

Крем выпускается в двух формах – прозрачный и с тонирующим эффектом. А значит, Antelios Age Correct от La Roche-Posay — это идеальное решение для защиты кожи лица от солнца. Ведь средство не только устраняет существующие признаки фотостарения и предотвращает будущие повреждения с помощью высокоэффективных UV-фильтров, но к тому же придает лицу приятный золотистый тон.

А если вы хотите, чтобы загорелым было и лицо, и тело, к вашим услугам средства для автозагара. Международный бренд декоративной косметики IL MAKIAGE выпускает натуральный увлажняющий мусс для лица и тела 85/66 MAGIC MOISTURIZING SUN FOAM, который позволяет получить идеальный, ровный и естественный загар без следов от купальника за считанные минуты. Усовершенствованная формула средства содержит натуральные питательные компоненты и обеспечивает быстрое впитывание.

За загар в этой формуле отвечает эритрулоза – природный тонирующий компонент, моносахарид, который также называют малиновым сахаром, потому что он встречается в спелых красных ягодах. Эритрулоза изменяет цвет кожи, при этом не раздражая ее, и активно увлажняет кожу. А благодаря гиалуроновой кислоте и алоэ вера, которые стимулируют выработку коллагена, средство помогает уменьшить морщины, тонкие линии и признаки старения, делая кожу гладкой, увлажненной и сияющей.

Мусс имеет приятную легкую и нелипкую текстуру, не закупоривает поры, не содержит парабенов и протестирован дерматологически. Средство быстро сохнет, так что можно не опасаться испачкать одежду или постель. Цвет проявляется сразу же, в момент нанесения, а окончательный результат проявляется через несколько часов и держится до 7 дней.

В комплекте с муссом идут мягкая рукавица и кисть-кабуки для комфортного и равномерного нанесения средства, не пачкая ладоней, рукавицей – на тело, а кистью – на лицо.

До 22 мая 85/66 MAGIC MOISTURIZING SUN FOAM можно приобрести во всех магазинах IL MAKIAGE по особой цене: 219 шек. (вместо 329) за набор из флакона 120 мл с рукавицей и кистью, 149 шек. (вместо 199) за 60 мл флакон только с кистью.

Узнать адреса магазинов можно на сайте https://www.ilmakiage.co.il/locator/