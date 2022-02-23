Зима — не повод для грибка

Зимой учащаются случаи, когда человек хандрит, плохо себя чувствует, цепляет всякие вирусы. После любых заболеваний организм ослабевает, и иммунитет сильно снижается. В этот период желательно правильно и разнообразно питаться, одеваться по погоде и не забывать брать с собой зонтик. Ведь в слабом организме легко могут поселиться нежелательные наглые сожители, такие как ногтевой грибок.

Эта болезнь вызывает неприятные ощущения, может понизить самооценку, да и вообще привести к серьезным последствиям, таким как деформация и повреждение ногтей; присоединение вторичной инфекции.

Больные грибком не только испытывают физические неудобства, связанные с утолщением или разрушением ногтей, но чувствуют себя очень неуютно, стесняются своей болезни, прячут ногти. Это хроническое инфекционное заболевание опасно и для окружающих, особенно для членов семьи.

Если не лечить грибок ногтей вовремя, то инфекция может проникнуть глубоко под ноготь, и ее будет сложнее уничтожить.

Нет сомнений, что запускать ситуацию и надеяться, что само пройдет, не стоит. Поэтому необходимо повышать свой иммунитет, занимаясь спортом и правильно питаясь, уделять особое внимание снабжению организма витаминами и минералами и применять специальные средства непосредственно против грибка. Проверенные и надежные.

Недавно на израильском рынке появился эффективный препарат, который борется со всеми видами грибка и другими болезнями ногтей — Proven by yullia.

Основанные на натуральных ингредиентах капли содержат такие компоненты, как масло жожоба и чайного дерева, витамин Е, эвкалиптовое масло. Формула также включает ментол, который нормализует активность сальных желез и абсорбирует излишки себума, уменьшает раздражения и покраснения, а также оказывает противовоспалительное действие. Масло чайного дерева является сильным природным антисептиком, оно нормализует жирность кожи, избавляет ее от местных воспалительных процессов. Масло эвкалипта способствует естественному обновлению клеток кожи, придавая ей здоровый вид.

Кому способен помочь Proven? Капли подходят абсолютно всем, вне зависимости от возраста, включая беременных и кормящих женщин, а также больных сахарным диабетом.

После проведения многих дерматологических и гипоаллергенных тестов капли Proven были одобрены диабетической ассоциацией и министерством здравоохранения Израиля.

Продукт прошел клинические испытания в известной международной сети лабораторий J.S. Hamilton, специализирующейся на микробиологических и химических исследованиях продуктов питания, косметики, фармацевтических препаратов, химических веществ. В результате исследований капли PROVEN получили официальный знак «Клинически протестировано».

При разработке и испытаниях препарата не проводились опыты на животных.

Производятся капли в Иерусалиме под строжайшем контролем, согласно стандартам Международной организации по стандартизации ISO и с одобрения GMP (Good Manufacturing Practice). GMP, что означает «надлежащая производственная практика», — это международный стандарт, который определяет требования к выпуску лекарственных препаратов. Стандарты GMP — это не просто пожелания к производству, а строгие требования. Применяя лекарства или продукты компаний, имеющих сертификат GMP, вы можете быть спокойны за свое здоровье.

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