Как выглядят актеры сериала Друзья сейчас

Все мы любим или просто знаем этот сериал, поэтому давайте посмотрим как выглядят актеры сейчас.
Дженнифер Энистон сыграла Рэйчел. Кстати, она до сих пор выглядит шикарно.
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Мэтт Леблан сыграл Джоуи. Многие женщины были влюблены в этого красавчика.
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Кортни Кокс была Моникой. Она также выглядит прекрасно.
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Мэттью Перри сыграл Чендлера.
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Дэвид Швиммер также не сильно изменился, правда?
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