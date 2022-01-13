Как выглядят актеры сериала Друзья сейчас

21:50, Сегодня
Фоторепортажи
Сериал Друзья картинка
Сериал Друзья
Фото: depositphotos.com

Невероятно популярный сериал 90-х смотрели многие и забавно наблюдать как изменились любимые актеры.

Все мы любим или просто знаем этот сериал, поэтому давайте посмотрим как выглядят актеры сейчас.

Дженнифер Энистон сыграла Рэйчел. Кстати, она до сих пор выглядит шикарно.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Мэтт Леблан сыграл Джоуи. Многие женщины были влюблены в этого красавчика.

 

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Публикация от Matt LeBlanc (@mleblanc)

Кортни Кокс была Моникой. Она также выглядит прекрасно.

 

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Мэттью Перри  сыграл Чендлера.

 

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Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

Дэвид Швиммер также не сильно изменился, правда?

 

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Публикация от David Schwimmer (@_schwim_)

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Автор материала:
Кати Адхам
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