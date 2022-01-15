Назван самый продаваемый кроссовер премиум-класса в Китае

Новая Tesla Model Y стала невероятно популярной в Китае. Не смотря на то, что она появилась на китайском рынке в начале 2021 года, она быстро стала самым продаваемым кроссовером премиум-класса в Китае.
Продажи этой модели были впечатляющими в 2021 году. За последний месяц компания продала 70 847 электрокаров, которые выпускались в Шанхае. В общем за год Tesla продали 437 078 единиц Model Y.
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Продажи Tesla Model Y стремительно растут в течении года. В Китае за декабрь было зарегистрировано 40 500 Tesla Model Y, что возвело автомобиль на первое место в списке самых продаваемых внедорожников в стране.
Второе место досталось Li ONE .
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Третье место занял Mercedes-Benz GLC.
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Четвертое место у Audi Q5.
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BMW X3 замыкает пятерку лидеров.
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