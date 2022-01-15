Назван самый продаваемый кроссовер премиум-класса в Китае

23:10, 15 января 2022
Фоторепортажи
Тесла на электрозаправке фото
Тесла
Фото: pixabay.com

Продажи электрокара Tesla Model Y стартовали в начале 2021 и в течении года автомобиль стал самым популярным в Китае.

Новая Tesla Model Y стала невероятно популярной в Китае. Не смотря на то, что она появилась на китайском рынке в начале 2021 года, она быстро стала самым продаваемым кроссовером премиум-класса в Китае.

Продажи этой модели были впечатляющими в 2021 году. За последний месяц компания продала 70 847 электрокаров, которые выпускались в Шанхае. В общем за год Tesla продали 437 078 единиц Model Y.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Tesla (@teslamotors)

Продажи Tesla Model Y стремительно растут в течении года. В Китае за декабрь было зарегистрировано 40 500 Tesla Model Y, что возвело автомобиль на первое место в списке самых продаваемых внедорожников в стране.

Второе место досталось Li ONE .

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Li Auto Design Center (@liautodesign)

Третье место занял Mercedes-Benz GLC.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Mercedes-Benz (@mercedesbenz)

Четвертое место у Audi Q5.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Audi (@audiofficial)

BMW X3 замыкает пятерку лидеров.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от BMW (@bmw)

Смотрите другие материалы из рубрики Фоторепортажи:

— Все, что вы не хотели знать: семейство Кардашьян в полном составе. Фоторепортаж
— Пять актрис, сохранивших красоту после 60
— Лучшие зимние образы Ким Кардашьян
— Ким Кардашьян опубликовала горячее фото со своей сестрой
— Актриса и модель Эмили Ратаковски показала своего сына
— Палестинцы спровоцировали беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме.
— У здания минобороны продолжается демонстрация бывших военных с инвалидностью.
— Звёзды, которые стали родителями в 2021 году

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Адхам
ТЭГИ:
Новости по теме