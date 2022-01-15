Назван самый продаваемый кроссовер премиум-класса в Китае

Продажи электрокара Tesla Model Y стартовали в начале 2021 и в течении года автомобиль стал самым популярным в Китае.

Новая Tesla Model Y стала невероятно популярной в Китае. Не смотря на то, что она появилась на китайском рынке в начале 2021 года, она быстро стала самым продаваемым кроссовером премиум-класса в Китае.

Продажи этой модели были впечатляющими в 2021 году. За последний месяц компания продала 70 847 электрокаров, которые выпускались в Шанхае. В общем за год Tesla продали 437 078 единиц Model Y.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tesla (@teslamotors)

Продажи Tesla Model Y стремительно растут в течении года. В Китае за декабрь было зарегистрировано 40 500 Tesla Model Y, что возвело автомобиль на первое место в списке самых продаваемых внедорожников в стране.

Второе место досталось Li ONE .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Li Auto Design Center (@liautodesign)

Третье место занял Mercedes-Benz GLC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mercedes-Benz (@mercedesbenz)

Четвертое место у Audi Q5.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Audi (@audiofficial)

BMW X3 замыкает пятерку лидеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BMW (@bmw)

Смотрите другие материалы из рубрики Фоторепортажи:

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.