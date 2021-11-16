Новый глава ШАБАК встретился с Махмудом Аббасом

Ронен Бар обсудил с Аббасом попытки ХАМАСа дестабилизировать ситуацию в Иудее и Самарии.

Директор Агентства безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар встретился с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле на прошлой неделе.

В центре внимания встречи были попытки ХАМАСа усилить свое влияние в Иудее и Самарии и дестабилизировать ситуацию.

Поездка Бара в Рамаллу состоялась за несколько дней до того, как он отправился в Каир для встречи с высшими должностными лицами египетской службы безопасности. Среди прочего, стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности в условиях общих региональных угроз, ситуацию с безопасностью в секторе Газа и возможную сделку по обмену заключенными с террористической организацией ХАМАС.

В августе министр обороны Израиля Бенни Ганц встретился с Аббасом в Рамалле, что стало первой официальной встречей на высоком уровне между израильским и палестинским лидерами с 2010 года.

На встрече также присутствовали глава Координатора правительственной деятельности Израиля на территориях, генерал-майор Армии обороны Израиля Гасан Алян, глава Главного управления по гражданским делам ПНА Хусейн аль-Шейх и глава Палестинской разведывательной службы Маджид Фарадж.

Курсор также писал, что ШАБАК раскрыл подробности об арестованном террористе из Газы. Сотрудники прокуратуры Центрального округа направили обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя города Хан-Юнес на территории сектора Газа Сулеймана Касаба.

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