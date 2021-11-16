Британский принц Чарльз посетил Иорданию с королевским визитом

Визит королевской семьи приурочен к столетию отношений между Иорданией и Великобританией.

Принц Чарльз, наследник британского престола, и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, во вторник прибыли в Иорданию в рамках первого королевского тура с начала пандемии коронавируса.

Об этом пишет ABC News.

Принца Чарльза и его супругу встречал иорданский цветовой караул. Принц и его супруга должны встретиться с королем Иордании Абдаллой II и королевой Ранией в королевском дворце в Аммане, а затем посетить религиозные и исторические места во время трехдневной поездки в королевство, прежде чем отправиться в Египет в четверг.

В прошлом месяце посольство Великобритании заявило, что визит направлен на укрепление «прочных двусторонних отношений» в связи со столетием отношений между Амманом и Лондоном.

В ходе королевского визита особое внимание будет уделено борьбе с изменением климата после конференции в Глазго, а также межконфессиональной терпимости.

Курсор также писал, что в Великобритании призвали НАТО готовиться к войне с Россией. Североатлантический альянс (НАТО) должен быть готов к возможной войне с Россией. Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.