В Великобритании призвали НАТО готовиться к войне с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) должен быть готов к возможной войне с Россией. Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер.

Глава вооруженных сил Великобритании Картер считает, что Россия может представлять угрозу для Европы в ближайшем будущем.

По словам генерала, РФ находится в постоянной политическом конфликте со странами запада, но не хочет вести активные боевые действия, поэтому будет пытаться достичь поставленных способов «более тонкими методами». В том числе, с помощью ухудшения экономической ситуации в ЕС от миграционного кризиса.

Кроме того, картер добавил, что Россия представляет угрозу для восточной Европы гораздо больше, чем это было 8 лет назад.

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