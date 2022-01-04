Гилад Эрдан раскритиковал звезду Гарри Поттера за пост в социальной сети

Эмма Уотсон опубликовала в Instagram пост с подписью в поддержку солидарности палестинцев.

В понедельник посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обрушился с критикой на звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон после того, как она выразила поддержку палестинцам в Интернете.

Об этом пишет Times of Israel.

В воскресенье Уотсон разместила на своем аккаунте в Instagram изображение, на котором изображены пропалестинские активисты с фразой «Солидарность — это глагол».

В подписи к посту Уотсон поделилась со своими 64 миллионами подписчиков цитатой ученого и активиста Сары Ахмед.

«Солидарность не предполагает, что наша борьба — это та же борьба, или что наша боль — это та же боль, или что наша надежда на то же будущее. Солидарность предполагает приверженность и работу», — говорится в цитате Ахмед.

В ответ на это Эрдан в понедельник поделился скриншотом сообщения Уотсона в Твиттере.

«Выдумка может работать в Гарри Поттере, но она не работает в реальности», — написал он. «Если бы это было так, магия, используемая в мире волшебников, могла бы устранить зло ХАМАСа (который угнетает женщин и стремится уничтожить Израиль) и ПА (которая поддерживает террор). Я был бы за это!».

Курсор ранее писал, что Гилад Эрдан заявил, что ООН стирает еврейскую историю. Гилад Эрдан раскритиковал ООН за празднование годовщины голосования по плану раздела 1947 года мероприятием, проведенным в знак солидарности с палестинцами.

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