Звезда Гарри Поттера поддержала антиизраильских активистов

Актриса Эмма Уотсон, наиболее известная по роли Гермионы Грейнджер в сериале фильмов о Гарри Поттере, поддержала палестинцев в своем посте в Instagram, опубликованном в понедельник.

Подробности сообщает unitedwithisrael.org.

В посте была фотография пропалестинского митинга, на котором люди держали плакаты с надписями «Свободная Палестина», «Руки прочь от Иерусалима» и «Спасите Шейх Джеррах ». Поверх изображения были наложены слова: «Солидарность — это глагол».

Он сопровождался сообщением со ссылкой на Сару Ахмед, британско-австралийского ученого, область исследований которой включает критическую теорию рас, феминистскую теорию и постколониализм.

Цитата, отправленная 64 миллионам подписчиков Уотсон в Instagram, гласит: «Солидарность не предполагает, что наша борьба — это одна и та же борьба, или что наша боль — это та же боль, или что мы надеемся на такое же будущее. Солидарность включает в себя приверженность и работу, а также признание того, что даже если у нас разные чувства, одна и та же жизнь или одно и то же тело, мы живем на общих основаниях».

Она также пометила аккаунт в Instagram под названием @badactivistcollective, который описывает себя как «коллектив творцов перемен, художников, рассказчиков и активистов, демонтирующих перфекционизм и борющихся за освобождение людей и планеты». У этого аккаунта 32,9000 подписчиков.

По состоянию на полдень вторника пост Уотсон набрал более 428 000 лайков. Уотсон также известна как активистка-феминистка. Ее аккаунт в Instagram, как сообщается, ведет не сама актриса, а, скорее, анонимный феминистский коллектив.

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