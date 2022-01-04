Лидер Хизбаллы: Саудовская Аравия распространяет экстремистскую идеологию

Насралла считает, что Саудовская Аравия является инициатором войны в Йемене а также виновна в отправке саудовских смертников в Сирию и Ирак.

Лидер Хизбаллы Хасан Насралла в понедельник словесно обрушился на короля Саудовской Аравии, заявив, что Эр-Рияд помог распространить экстремистскую исламскую идеологию по всему миру и делает тысячи ливанцев, работающих в богатом нефтью регионе Персидского залива, «заложниками».

Об этом пишет Arutz Sheva.

Заявления Насраллы во время выступления в Бейруте, цитируемые The Associated Press, прозвучали в ответ на комментарии короля Салмана, который в своей речи на прошлой неделе призвал ливанцев «положить конец контролю террористической «Хизбаллы» над Ливаном».

«Ваше высочество король, террорист — это (сторона), которая экспортировала ваххабитско-даешистскую идеологию в мир, и это вы», — сказал Насралла.

Насралла также обвинил Саудовскую Аравию в отправке саудовских смертников в Сирию и Ирак, а также в войне в Йемене.

«Террористом является тот, кто берет в заложники сотни тысяч или десятки тысяч ливанцев и угрожает ливанскому государству их выселением», — добавил Насралла.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ поразил десятки целей Хизбаллы в Сирии за последние 3 года. За последние три года ЦАХАЛ атаковал десятки целей «Хизбаллы» в Сирии, сообщил высокопоставленный представитель службы безопасности. Другие высокопоставленные чиновники также отметили, что «Хизбалла» не ответила на атаки в Сирии, которые серьезно затруднили ее логистические и оперативные усилия по созданию форпостов, переброске оружия, боеприпасов и инфраструктуры для закрепления на южных Голанских высотах и в пограничном треугольнике с Иорданией.

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