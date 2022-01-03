Эрдоган заявил, что посетит Саудовскую Аравию в феврале

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что в следующем месяце совершит визит в Саудовскую Аравию, чьи связи с Анкарой в последние годы были натянутыми.

Об этом сообщает jpost.com.

Отвечая на вопрос о решении проблем с экспортом в Саудовскую Аравию, когда он покидал торговое мероприятие, Эрдоган сказал, что в феврале поедет в страну Персидского залива. Экспорт в Саудовскую Аравию резко упал в последние годы из-за напряженных связей между странами. Турция сейчас работает над налаживанием отношений с региональными державами, включая Объединенные Арабские Эмираты, поскольку ее экономика борется с валютным крахом и резким ростом инфляции.

Пресс-служба правительства Саудовской Аравии не сразу ответила на запрос о комментарии. Эрдоган добивался встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом во время визита в Катар в прошлом месяце. Встреча тогда не состоялась, но люди, знакомые с планом, сказали, что она может скоро состояться.

Саудовская Аравия объявила неофициальный бойкот турецкому импорту в 2020 году, поскольку политическая напряженность в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, критика наследного принца, вылилась в торговлю между двумя региональными державами.

Ранее Курсор сообщал, что Эрдоган и Путин обсудили партнерство Турции и России.

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