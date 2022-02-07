Беннет: Байден признал свободу действий Израиля в отношении Ирана

Звонок между президентами США и Израиля произошел после того, как переговорные группы вернулись в Вену для продолжения восьмого раунда переговоров во вторник.

Президент США Джо Байден признал свободу действий Израиля, даже если мировые державы достигнут ядерного соглашения с Ираном, заявил премьер-министр Нафтали Беннет в понедельник, через день после телефонного разговора двух лидеров.

Об этом пишет JPost.

«Свобода действий» не была упомянута в контексте Ирана в отчете Белого дома о телефонном разговоре, опубликованном в ночь на воскресенье, где говорилось, что «президент Байден выразил свою непоколебимую поддержку безопасности и свободы действий Израиля, подчеркнув полную поддержку его администрации в пополнении израильской системы «Железный купол»».

Однако Беннет заявил на пресс-брифинге на следующее утро, что большая часть телефонного разговора была посвящена Ирану и ядерным переговорам в Вене, включая обсуждение свободы действий Израиля.

«Наша позиция известна», — сказал Беннет. «Я высказывал ее несколько раз, и вчера она получила новые аспекты… Я был рад, что он четко разъяснил, что Израиль сохранит свободу действий в любой ситуации, и это правда, независимо от того, есть ли сделка или нет… Это важно в отношении Ирана».

Звонок Байдена-Беннета состоялся в тот момент, когда команды переговорщиков отправились обратно в Вену для продолжения восьмого раунда переговоров во вторник.

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что имеет право продолжать ядерные исследования и разработки. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана Али Шамхани заявил в субботу, что Иран имеет право продолжать ядерные исследования и разработки, которые не могут быть ограничены никаким соглашением.

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