Байден согласился посетить Израиль

Не так давно Байден обговаривал иранскую ядерную программу с главой правительства Израиля Нафтали Беннетом. Во время этого разговора премьер-министр и пригласил американского президента посетить еврейское государство.

В пресс-службе Белого дома заявили, что президент США Джо Байден рассчитывает посетить Израиль в конце текущего года.

Заявление было опубликовано в ночь на понедельник седьмого февраля по израильскому времени.

Напомним, что не так давно президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого израильский политик пригласил американского президента посетить еврейское государство.

Отметим, что это была первая беседа лидеров двух стран за последние три месяца.

Ранее Курсор сообщал, что Беннет пообещал сделать все для того, чтобы снизить стоимость жизни в Израиле.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу.

Еще напомним, что Байден обещает выдвинуть чернокожую женщину на должность в Верховный суд.

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