СМИ: Посол Судана в Израиле способствовал развитию связей между странами

Анонимный источник заявил, что в начале недели в Израиль прибыл посол Судана, который занят ускорением нормализации отношений между странами, которая началась в 2020 году.

Посланник Судана находится в Израиле с целью развития связей между двумя странами, сообщил источник, близко знакомый с ходом визита.

Об этом пишет JPost.

Посланник президента Судана прибыл в Израиль в начале недели, сказал источник. Пресс-службы израильского и суданского правительств не дали немедленного подтверждения.

Судан перешел к нормализации отношений с Израилем в 2020 году. С тех пор посланники совершали поездки между Израилем и Суданом, хотя официального договора еще не было подписано.

Считается, что военные Судана возглавили движение в сторону Израиля, в то время как гражданские группы относятся к нормализации отношении более неохотно. Суданские военные захватили власть в стране 25 октября, прекратив сотрудничество с гражданскими политическими партиями, которое началось после того, как армия свергла Омара Башира с поста правителя Судана в 2019 году.

Курсор ранее писал, что посол Украины возмущен заявлениями Лапида о «конфликте» между Россией и Украиной». Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал министра иностранных дел Яира Лапида не перенимать российские клише, а прежде пообщаться с представителями украинскими власти, чтобы иметь полную картину того, что сейчас происходит на украинских границах.

Кроме того, посол США раскритиковал Израиль за выселение палестинцев из восточного Иерусалима. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Израиль воздержаться от выселения жителей незаконных построек в иерусалимском районе Шейх-Джаррах. Посол Израиля в США ответил, что выселение происходило в рамках закона.

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