Посол Украины возмущен заявлениями Лапида о «конфликте» между Россией и Украиной»

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал министра иностранных дел Яира Лапида не перенимать российские клише, а прежде пообщаться с представителями украинскими власти, чтобы иметь полную картину того, что сейчас происходит на украинских границах.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отреагировал на заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида относительно «конфликта России и Украины», отметив, что его «глубоко затронула» такая риторика.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«Хочу напомнить господину министру, что это не конфликт – это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины. Стыдно, что господин Лапид не заметил продолжающуюся уже восемь лет войну в центре Европы. К сожалению, господин министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные послания от собственных сильнейших союзников – США, Британии и ЕС по поводу высокой возможности полномасштабного российского военного вторжения в Украину…» — отметил посол.

Корнийчук также отметил, что Украина разделяет беспокойство Израиля по поводу ядерной программы Ирана (в своем заявлении Яир Лапид порекомендовал США сосредоточить свое внимание на венских ядерных переговорах с Ираном — прим. ред.), добавив, что если в Европе вспыхнет полномасштабная война, Израиль останется лицом к лицу с угрозой Ирана.

Посол предложил Лапиду не только провести телефонный разговор с министром иностранных дел государства-агрессора, но и пообщаться с украинской стороной, чтобы увидеть реальную картину происходящего.

«Я бы также предложил нашим израильским друзьям воспользоваться приглашением нашего президента и посетить Киев, такой визит многое бы значил для нашей страны сегодня. Наши американские, британские и европейские коллеги, как и многие другие, уже это сделали», — резюмировал посол.

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент США готов отправить 2 тысячи американских военных в Польшу и Германию на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией. Как сообщается, войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

Редакция Курсор также писала, что Путин заявил, что все еще открыт для переговоров с Западом. Президент РФ отметил, что несмотря на то, что США и союзники игнорирую требования России в области безопасности, он готов находить компромиссы и сделать все для снижения напряженности на границу с Украиной.

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