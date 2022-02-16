Раскол в коалиции: Валид Таха уже месяц бойкотирует заседания правительства

Председатель партии РААМ уже почти месяц бойкотирует заседания коалиционной администрации, а возглавляемый им Комитет внутренних дел продвигает альтернативный закон «NAP 38».

Председатель фракции РААМ, депутат Кнессета Валид Таха, бойкотирует заседания руководства коалиции, проводимые каждую неделю в течение последнего месяца, и он также не присутствовал на заседании на этой неделе. Это все происходит на фоне того, что партия РААМ бойкотировала голосование на пленуме в понедельник.

В то же время депутат Кнессета Таха также усиливает конфронтацию с министром внутренних дел Айелет Шакед на фоне Закона о гражданстве и не продвигает в Комитете внутренних дел возглавляемый им закон, известный как «Альтернатива Шакед NAP 38», и не устанавливает обсуждения и голосования для продвижения закона в комитете.

В ответ на поведение Тахи коалиция и правые намерены прекратить голосовать за законы фракции РААМ, которые в настоящее время готовятся в различных комитетах Кнессета, и не допустят их продвижения — до тех пор, пока РААМ снова не проголосует вместе с коалицией.

Курсор ранее писал, что в случае выборов оппозиция и коалиция поделили бы голоса поровну. Согласно новому опросу, самой «массовой» партией в Кнессете сейчас бы стала партия Ликуд, а за ней бы следовала Еш Атид, с отставанием более чем в два раза.

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