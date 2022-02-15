Опрос: В случае выборов оппозиция и коалиция поделили бы голоса поровну

Согласно новому опросу, самой «массовой» партией в Кнессете сейчас бы стала партия Ликуд, а за ней бы следовала Еш Атид, с отставанием более чем в два раза.

Компания Direct Polls опубликовала свежий опрос и потенциальная разбивка мандатов партий в Израиле.

Об этом пишут каналы Люди в черном и ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

У блока оппозиции, как и у правящей коалиции, ровно по 60 голосов.

• Ликуд — 36

• Еш Атид — 17

• ШАС — 9

• Кахоль Лаван — 9

• Ционут аДатит — 8

• Яадут аТора — 7

• Авода — 7

• Арабский Список — 7

• НДИ — 6

• Мерец — 5

• РААМ — 5

• Ямина — 4

• Тиква Хадаша — 0

Если разбирать конкретно каждую партию, то «Шас» не потерял бы ни одного места, но и не получил бы новых. «Религиозный сионизм» получил бы больше голосов, чем «Яадут а-Тора».

«РААМ» на фоне последних принятых законов начал уступать голоса «Арабскому списку».

Интересно, что «Ямина», партия Беннета, на грани электорального барьера, а «Тиква Хадаша», партия Саара, уже несколько опросов как «за гранью». На правом фланге ждут появления новой партии (вероятнее всего в составе с Шикли и Шакед), но ее в текущем опросе она не учитывалась.

Курсор также писал, что Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном. Премьер-министр Нафтали Беннет, который находится в знаменательной поездке в Бахрейн, заявил местной газете в интервью, опубликованном во вторник, что Израиль будет противостоять Ирану и его ставленникам в регионе и помогать своим союзникам.

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