Опрос: В случае выборов оппозиция и коалиция поделили бы голоса поровну

Компания Direct Polls опубликовала свежий опрос и потенциальная разбивка мандатов партий в Израиле.
Об этом пишут каналыи .
У блока оппозиции, как и у правящей коалиции, ровно по 60 голосов.
• Ликуд — 36
• Еш Атид — 17
• ШАС — 9
• Кахоль Лаван — 9
• Ционут аДатит — 8
• Яадут аТора — 7
• Авода — 7
• Арабский Список — 7
• НДИ — 6
• Мерец — 5
• РААМ — 5
• Ямина — 4
• Тиква Хадаша — 0
Если разбирать конкретно каждую партию, то «Шас» не потерял бы ни одного места, но и не получил бы новых. «Религиозный сионизм» получил бы больше голосов, чем «Яадут а-Тора».
«РААМ» на фоне последних принятых законов начал уступать голоса «Арабскому списку».
Интересно, что «Ямина», партия Беннета, на грани электорального барьера, а «Тиква Хадаша», партия Саара, уже несколько опросов как «за гранью». На правом фланге ждут появления новой партии (вероятнее всего в составе с Шикли и Шакед), но ее в текущем опросе она не учитывалась.
Курсор также писал, что Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном. Премьер-министр Нафтали Беннет, который находится в знаменательной поездке в Бахрейн, заявил местной газете в интервью, опубликованном во вторник, что Израиль будет противостоять Ирану и его ставленникам в регионе и помогать своим союзникам.
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