Ликуд усилил давление на Нира Орбаха с целью развала коалиции

Депутаты от оппозиции надеются свергнуть правительство Беннета, удвоив усилия по оказанию давления на члена Кнессета Нира Орбаха, чтобы он покинул коалицию.

Партия «Ликуд» оказывает давление на депутата от партии «Ямина» с целью заставить его выйти из коалиции в надежде свергнуть правительство Беннета после ухода Идит Сильман.

Ссылаясь в четверг на сообщения о том, что министр обороны Бени Ганц сказал депутату от Ямины Идит Сильману, что евреи, живущие на месте бывшего поселения Хомеш в Самарии, будут эвакуированы в ближайшем будущем, партия Ликуд призвала второго депутата от Ямины, Нира Орбаха, покинуть правительство.

«Нир Орбах, больше никаких оправданий», — заявили лидеры «Ликуда». «Последние сообщения доказывают, что Беннет полностью озабочен своим политическим выживанием и поэтому умиротворяет РААМ и [депутата от Мерец] Яира Голана в ущерб поселениям».

«Теперь кажется, что Беннет планирует эвакуировать Хомеш и не строить Эвьятар», — сказали чиновники, имея в виду форпост Эвьятар возле Кфар Тапуаха в Самарии, где Ганц и правительство достигли компромисса с жителями, чтобы легализовать поселение после того, как геодезисты подтвердили, что оно не было построено на частной арабской земле.

Курсор ранее писал, что Ганц пообещал «жесткий ответ» на террор на встрече с главами приграничных городов Газы. Согласно заявлению его канцелярии, Ганц сказал лидерам общин, что «Израиль готов предпринять любые действия, необходимые для поддержания безопасности своих граждан».