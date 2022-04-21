Ликуд усилил давление на Нира Орбаха с целью развала коалиции

Партия «Ликуд» оказывает давление на депутата от партии «Ямина» с целью заставить его выйти из коалиции в надежде свергнуть правительство Беннета после ухода Идит Сильман.
Ссылаясь в четверг на сообщения о том, что министр обороны Бени Ганц сказал депутату от Ямины Идит Сильману, что евреи, живущие на месте бывшего поселения Хомеш в Самарии, будут эвакуированы в ближайшем будущем, партия Ликуд призвала второго депутата от Ямины, Нира Орбаха, покинуть правительство.
«Нир Орбах, больше никаких оправданий», — заявили лидеры «Ликуда». «Последние сообщения доказывают, что Беннет полностью озабочен своим политическим выживанием и поэтому умиротворяет РААМ и [депутата от Мерец] Яира Голана в ущерб поселениям».
«Теперь кажется, что Беннет планирует эвакуировать Хомеш и не строить Эвьятар», — сказали чиновники, имея в виду форпост Эвьятар возле Кфар Тапуаха в Самарии, где Ганц и правительство достигли компромисса с жителями, чтобы легализовать поселение после того, как геодезисты подтвердили, что оно не было построено на частной арабской земле.
Курсор ранее писал, что Ганц пообещал «жесткий ответ» на террор на встрече с главами приграничных городов Газы. Согласно заявлению его канцелярии, Ганц сказал лидерам общин, что «Израиль готов предпринять любые действия, необходимые для поддержания безопасности своих граждан».