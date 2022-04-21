Ганц пообещал «жесткий ответ» на террор на встрече с главами приграничных городов Газы

Согласно заявлению его канцелярии, Ганц сказал лидерам общин, что «Израиль готов предпринять любые действия, необходимые для поддержания безопасности своих граждан».

Министр обороны Бенни Ганц проводит встречу с лидерами общин, проживающих вблизи границы с сектором Газа, после вчерашнего ракетного обстрела.

«Министр обороны отметил, что перед праздником силы и готовность в этом районе были повышены, и что политика жесткого ответа на все террористические действия будет продолжена», — говорится в заявлении его канцелярии.

«Министр обороны поблагодарил глав советов за поддержку, которую они оказывают политическим эшелонам и эшелонам безопасности… и попросил пожелать им и всем жителям района счастливого и мирного праздника», — добавляет его канцелярия.