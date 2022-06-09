Мейрав Михаэли раскритиковала действия Идит Сильман

Министр транспорта считает, что публикация частных переписок — недопустимое действие в политике. Она осудила действия Идит Сильман и призвала Нира Орбаха оставаться в коалиции.

Министр транспорта Мейрав Михаэли раскритиковала депутата Идит Сильман после сообщений о том, что она якобы угрожала депутату Ниру Орбаху публикацией частных переписок.

«Не существует таких уродливых и незаконных вещей, как эти. Это вообще не вопрос политики. Кто угрожает? Кто использует доверие, которым он или она пользуется, угрожая другим людям? Это то, что нетерпимо, неприемлемо, возмутительно. Это не имеет отношения к политике», — заявила Михаэли.

«Это представляет собой линию ощутимой опасности для демократии в Государстве Израиль», — отметила она.

По поводу сообщений о переговорах между депутатом Ниром Орбахом и Ликудом, Михаэли сказала: «Если он действительно ведет переговоры с Ликудом, то это позор. Нир Орбах пользуется большим уважением в этой коалиции. У нас также очень хорошие отношения с ним в Партии труда. Я думаю, что его вклад в коалицию огромен, и я действительно призываю его быть партнером в ее сохранении, а не демонтаже».

Курсор ранее писал, что Идит Сильман пригрозила Ниру Орбаху обнародованием внутренних документов. Покинувшая коалицию депутат Идит Сильман, по сообщениям СМИ, пригрозила Ниру Орбаху публикацией частных переписок и документов в случае, если он поможет Ямине объявить ее перебежчиком.